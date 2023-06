"Folyamatosan figyelem, nincs-e rohama" - egyedül neveli súlyos beteg kisfiát Linda, de nem adja fel

A kicsi Milu élete nem indult zökkenőmentesen. Extrém koraszülöttként a 25. hétre született, 860 grammal egy felülfertőzöttség miatt. Mindezek után a 12. napján meg kellett műteni, ám az orvosok azt mondták, lehet, hogy nem éli túl. Milánt ötször élesztették újra, ami miatt oxigényhiány keletkezett az agyában, majd 42 napig volt lélegeztetőgépen. A kisfiú most 3 és fél éves, óvodás, aki rengeteg fejlesztésen vesz részt anyukájának hála, aki minden lehetséges terápiára elviszi Milut. Most azonban segítséget kér az emberektől Linda, hiszen egyedülálló édesanyaként már nem tudja megadni kisfiának a fejlődéshez szükséges terápiákat.

Milut rendszeresen viszi fejlesztésekre édesanyja. Fotó: Beküldött fotó

„Küzdeni mindig, feladni soha"

Linda viszonylag hamar egyedül maradt a problémákkal és egyedül kellett szembenéznie a kihívásokkal, ugyanis Milu édesapja elhagyta őket, amikor Milánról kiderültek a problémák. Azóta Linda visszaköltözött a szüleihez és egyedülálló anyaként próbálja venni az akadályokat és megadni mindent kisfia számára. Most azonban eljutott odáig, hogy bár nem szeret segítséget kérni, az emberekhez fordult, mert nem tudja kifizetni kisfia számára a szükséges terápiákat.

A kisfiam nem tud egyedül étkezni, ülni, térden mászva próbál közlekedni. Nem beszél csak annyit, hogy papa, mama, baba, apa. Elsősorban ezeken szeretnék javítani az oxigénterápiával, ami 20 x 26.000 forintba kerül elsőkörben, és 6 éves koráig kéne járnia rá

– nyilatkozta a Ripostnak Linda, aki más oxigénhiányos gyerekeknél is látta a terápia javító hatásait, ezért szeretné megadni Milunak is, most azonban úgy érzi, hogy nem engedheti meg maguknak anyagilag.

Szörnyű érzés, hogy vannak dolgok, amiket szeretnék megadni neki, de nem tudok, mert egyszerűen nem jövünk ki anyagilag. Ilyen a terápia is, de akár egy kirándulás is

– tette hozzá. Az édesanya minden segítségnek örül, akár ruháknak is, hiszen Milu térden mászva próbál közlekedni, így egy hónapban 10-15 nadrágot elhasznál, de pelenkát vagy egyéb eszközöket is szívesen fogadnak.

Linda mindent próbál megadni kisfiának Fotó: Beküldött fotó

Az epilepszia árnyékában

Milánéknak a legnagyobb kihívást most az epilepszia jelenti, ami 2021 decembere óta van jelen a kisfiú életében. Az édesanya azóta nem alszik nyugodtan, folyamatosan figyeli, nincs-e rohama a kisfiának. Az édesanya elmondása szerint a terápiákra összegyűjteni a pénzt azért is lenne fontos, mert Milu fejlődése most visszafelé halad.

Tettünk most két lépést hátra, de nem adjuk fel. A kisfiam mosolya és fejlődése motivál, hogy addig menjek előre, amíg ő valamennyire önellátó nem tud majd lenni. Az embereket pedig arra kérem, hogy aki teheti segítsen, és az utcán ne bámuljon meg minket, beteg gyermeket nevelő édesanyákat, hanem merjenek kérdezni és akár segíteni nekünk

– zárta gondolatait Linda, aki minden segítségért hálás.