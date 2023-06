Csodájára jártak az orvosok a magyar babának, akire azt mondták, a reggelt sem éli meg

Csodájára jártak az orvosok Molnár Boglárkának: a lány koraszülöttként jött a világra, mindössze 730 grammal. Két nappal később pedig agyvérzést kapott, méghozzá négyet is. Az orvosok meg voltak róla győződve, hogy a kislány nem éli meg a reggelt. A hősként küzdő Bogi mégis rácáfolt az orvosokra: most 23 éves, az élni akarás pedig kisbabakora óta jellemzi. Története megosztásával szeretne erőt adni azoknak a szülőknek, akiknek ilyen pici súlyú a babája.

Bogi életigenlése másoknak is erőt ad, akik betegséggel küzdenek Fotó: Saját

A csodájára jártak az orvosok a kis túlélőnek

Amikor Bogi megszületett, az orvosok nem sok jót jósoltak neki, hiszen négy agyvérzés után kész csoda lett volna, ha megéli a reggelt. Egyetlen doktornő volt, aki azt mondta, hogy ez a gyerek élni akar és élni is fog! Bogi végül jócskán rácáfolt a szakvéleményre és a doktornő szavát igazolta: nem csak, hogy túlélte az esetet, de mára gyönyörű felnőtt nővé cseperedett.

Azt mondják, hogy más osztályokról jöttek a csodámra járni az orvosok és nővérek a kórházban, annyira hihetetlen volt, hogy túléltem

– mesélte Bogi, aki születése után 3 és fél hónapot töltött a miskolci kórházban. Hála családjának és barátainak a bajokat sikerül együtt leküzdeniük, de sajnos nem 100 százszázalékosan.

Jelenleg epilepsziával élek együtt. Bár tudok egyedül járni, nagyon remeg a kezem és a lábam. A beszédem is nehezen érthető. Egyedül pedig sajnos sehová se mehetek mert nem tudni előre, hogy mikor lesz baj

– árulta el a részleteket Bogi, akinek betegsége gyógyszerekkel kezelhető, de sok mindenben segítségre szorul. A fiatal lánynak rendszeresen kell járnia epilepszia gondozóba és vérvételre is, gyermekként pedig nehéz volt a taníttatása is: Bogi három iskolába is járt, egy normál tanítási rendűbe és két mozgásjavítóba. Mindez azonban szinte semmiség ahhoz képest, hogy azt jósolták túl sem éli kisbabaként. Bogi azonban élni akart, ami azóta is tükröződik rajta.

Bogi képes egyedül kezelni a televíziót, de a fürdésben például segítségre van szüksége, ugyanis nem tud egyedül beszállni a kádba és kiszállni onnan.

Bogi számára a művészetek és a család adja az igazi erőt Fotó: Saját

„Mások vagyunk, de attól még mi is emberek vagyunk”

Bogi élni akarását hozta magával babakorából: a fiatal lány mindenben megpróbálja megtalálni a szépet és a jót. Az igazi erőt a művészetek és a család adja Bogi számára.

Sajnos nem tudok dolgozni az állapotom miatt, de sokat szoktam énekelni, táncolni, festeni és verset írni is. Szeretek koncertekre járni a szüleimmel. Olyankor olyan mintha eltűnne a összes rossz dolog

Látom, hogy apa mennyit dolgozik értünk és én nem mondom soha neki, de ez nagy erőt ad nekem. Ahogy az is, hogy anyukám mindig itt van velem és a húgom is" – árulta el Bogi, aki számára hatalmas ajándék a családja.

„Aki ilyen betegen születik arról sokszor lemondanak a szülei, de engem mégis hazahoztak, úgyhogy én szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyenek a szüleim, a család és a bárátok. Hogy így elfogadtak, ahogy vagyok" – vallott őszintén Bogi az érzéseiről.

A fogyatékosságot nem mi akarjuk, csak jön, ki tudja miért. Nem az jelenti, hogy félni kell tőlünk. Persze mások vagyunk, de attól mi is emberek vagyunk!

– zárta gondolatait a fiatal lány, aki példa lehet mindenki számára az életigenlésével és az akaraterejével.