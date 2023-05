Nagyon pici, törékeny és gyenge: fotón a berhidai horrorbalesetet túlélő háromnapos Flóra

Csodálattal tekint koraszülött gyermekére a berhidai balesetet túlélő kismama. Bianka a császármetszés után két napig nem kelhetett fel, hogy gyermeke inkubátorához menjen, mert félő volt, hogy felszakad a műtéti heg. Szerda délután viszont az orvos a vizitet követően közölte vele: olyan szépen gyógyul a seb, hogy óvatosan ugyan, de már sétálhat egy kicsit a kórházon belül. Bianka számára nem volt kérdés, hova menjen először. Természetesen a háromnapos Flórát kereste fel.

Flóra születéséről közösségi oldalán is beszámolt Bianka

Nagyon pici, törékeny és gyenge. Sajnos emiatt még nem merték nekem ideadni, pedig nagyon szeretném már megölelni, hogy hallja a szívdobogásomat. Persze idővel erre is sort keríthetünk, most a legfontosabb, hogy mindketten jól vagyunk

– mesélte a fiatal lány, és kifejtette, szerinte csakis a Teremtőnek köszönheti, hogy sem a kisbabája, sem pedig ő nem vesztette életét a karambolban. A rákbetegséggel is küzdő Bianka eldöntötte: ha gürcölnie is kell majd a tisztes megélhetésért, megteremti a harmonikus körülményeket immár két kislánya számára. Még akkor is, ha már egyik gyermeke apjával sincs együtt.

„Már nem haragszom Flóra apjára sem, hiszen tudom, hogy rossz döntése elsősorban az ő vesztesége. Most sokkal komolyabb feladataim vannak annál, hogy energiám maradjon bárkire is haragudni.”

Az Úr irgalmából úgy tűnik, hogy a méhnyakrákból is felgyógyulhatok! Amíg csak élek, hálás leszek neki! Amíg világ a világ!

- magyarázta.

Boldogság: megfoghatta kisbabája ujjacskáit.

A fiatal nő felidézte a császármetszés körülményeit is. Otthon lett rosszul.

– Erősen vérezni kezdtem. Nagyon megijedtünk édesanyámmal, azt hittük, nagyobb a baj. Kihívtuk a mentőket, akik azonnal elszállítottak. Az orvosok közölték, hogy a babát mindenképpen a világra kell segíteni. Júliusban kellett volna megszülnöm, de megnyugtattak, hogy a koraszülöttség már nem jár maradandó károsodással. A kislányom 1 kiló 20 dekával született, de így is láttam, hogy mennyire gyönyörű! Boldog vagyok, hogy immár kétszeres anyának mondhatom magamat – mondta Bianka.