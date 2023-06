"Megtanultunk az apró dolgoknak örülni!" – rácáfolt az orvosokra a magzatként agyvérzést kapott Mici

Ditti, férje, Zoli és kislányuk, Mici Érden élik mindennapjaikat. Ami azonban megkülönbözteti őket egy átlagos, kisgyermekes családtól, az az, hogy Mici beteg. A kislányt még az édesanyja pocakjában súlyos agyvérzés érte, majd megtámadta egy olyan baktérium, ami egyébként minden ember szervezetében megtalálható. Mici és édesanyja is életveszélybe kerültek, emiatt életmentő császármetszésre volt szükség. Ekkor Mici csupán 24 hetes volt. Az orvosok semmi jóval nem bíztatták a szülőket, sőt, azt jósolták, hogy a kislány súlyosan sérült lesz, sem járni, sem beszélni nem fog tudni.

Ditti, Mici és Zoli Fotó: Saját

A jóslatok azonban úgy tűnik, nem jöttek be: Mici rácáfolt minderre és szépen fejlődik. Édesanyja eldöntötte, példájukkal igyekeznek segíteni más, hasonló helyzetben lévő családoknak is, ezért az Instagramon elindított egy oldalt. Itt számol be a történetükről részletesen, melyet a Metropolnak is elmesélt. Mici születését követően három és fél hónapig volt a koraszülött osztályon, és végül akkor hozhatták haza a kórházból, amikorra Ditti eredetileg ki volt írva.

A születése után nagyon el voltunk keseredve, de aztán ahogy fejlődött Mici, úgy kezdtünk mi is megnyugodni és egyre jobban hinni benne! Az én lelkem folyamatosan hullámzik, hol könnyebb, hol nehezebb. Zolim meg a legjobb társ, mindig segít, hogy ne veszítsem el a hitem, ne adjam fel! Ő a mi támaszunk, kősziklánk Micivel

– mesélt az édesanya a Metropolnak. Azt is elmondta: Micinek már a kezdetektől fogva fejlesztésre volt szüksége, hogy ő is tudjon forogni, majd járni. Bár Mici már két éve óvodába jár, továbbra is folyamatos fejlesztéseket igényel az ovin kívül is, amiket nagyon szeret.

Mici most 6 és fél éves csupaszív, csupamosoly kislány, aki nagyon tud szeretni és akit nagyon lehet szeretni! Szereti, ha rá figyelnek, vele foglalkoznak. Nagyon szeret labdázni, szaladgálni, ugrálni (egyelőre térden) a trambulinban. Szereti az állatokat. Lovagolni is örömmel megy mindig

– mesélt Ditti a kislányáról, aki egy igazi csoda, hogy ilyen ügyesen fejlődik, hiszen ahhoz képest, hogy azt jósolnák, járni sem fog tudni, mára ügyesen lépcsőzik egyedül, amiről az édesanya boldogan számol be Instagram-oldalán. Micinek a kortársaihoz képest picit darabosabb a járása, nehezebben érthető a beszéde, a finommotorikus tevékenységeket pedig nem szereti, mert nehézséget okoznak neki. De nem tud még biciklizni sem.

Mici még egy évet marad az óvodában, majd iskolába kezd járni, valószínűleg egy kislétszámú osztályba Fotó: Saját

Egy család életét egy eltérően fejlődő gyermek teljesen megváltoztatja. Új igényeknek kell megfelelni és új kihívásokat kell teljesítenie a szülőknek. Dittit és Zolit Mici érkezése azonban inkább tanította és segített számukra, hogy másképp nézzenek a világra.

Mici nagy tanító! Teljesen máshogy látunk általa sok mindent az életben. Megtanultunk apró, pici dolgoknak örülni! Folyamatosan türelemre tanít minket

– mesélte Ditti, aki szeretné ezt az életigenlést, kitartást és motiváltságot átadni azoknak a szülőknek, akik hasonló helyzetben vannak, mint ők. Éppen ezért indította el két éve Instagram oldalát, azóta pedig Facebookon és TikTokon is megtalálhatóak.

Kislányuk betegségének köszönhetően Ditti és Zoli is másképp látják a világot Fotó: Saját

Amikor egy ilyen trauma ér egy házaspárt, fontos, hogy tudjon mibe kapaszkodni, ami átsegíti őket a kezdeti nehézségeken. Kb. fél éve jött a gondolat, hogy a közösségi oldalak mellett jó lenne megmutatni, hogy milyen csodák ezek az édesanyák, akikkel naponta találkozom Mici ovijában. Így jött az ötlet a Csoda Anyák podcasthez

– számolt be róla Ditti, aki szeretné, ha több figyelmet és főleg megbecsülést kapnának azok a családok, akik eltérő fejlődésű gyermekeket nevelnek.

– Ezek a családok nagyon sokat küzdenek, harcolnak a gyermekeikért sokszor erőn felül mind anyagilag, mind pszichésen egyaránt. Ők is ugyanolyan emberek, mint bárki. Anno ők is úgy vágtak neki a gyermekáldásnak, mint minden házaspár, hogy 9 hónap boldog várandósság után egy egészséges kisbabának adnak életet, aki majd szépen fejlődik, ahogyan azt kell Neki. De ez nem így történt, ennek ellenére szívük összes szeretetével segítik gyermekeiket át a nehézségeken. Sokat tanulok tőlük! – zárta gondolatait az édesanya, akitől szintén sokan tanulhatnak, akárcsak férjétől, Zolitól.