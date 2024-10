Óbudai no-go zóna: A szöget is kilopják a falból a beköltözők Ezüsthegyen

"Óbudai Rózsadomb" is lehetne a legszebb erdővel, mégis évek óta igazi Chicago lett Ezüsthegyből. Az elgettósodott békásmegyeri részt a helyiek elkerülik, ha tehetik, de van, aki szögesdrótot telepített a kerítése tetejére, hogy megvédje házát és családját a randalírozóktól. A korrupcióval vádolt Kiss László-féle baloldali városvezetés szerint jól van ez így, hiszen évek óta semmit sem tettek az ígérgetésen kívül, ezzel pedig hagyták hogy elfajulni a helyzetet…

Óbudai no-go zóna: A Kiss Lászlóék által évek óta kezeletlen probléma magával hozta a bűnözést, az illegális beköltözőket. Ezt a házat sem veszi így meg senki Fotó: Metropol

Óbudai no-go-zónának hívják a helyiek

A békásmegyeriek által csak no-go zónának nevezett, egykor szebb napokat is megélt Ezüsthegyet az utóbbi években ellepték a gyanús alakok: főként az elhagyatott önkormányzati házakba illegálisan beköltözők, a bűnözők, drogosok és a hajléktalanok. A korrupcióval vádolt dékás Kiss László által vezetett önkormányzat a számtalan lakossági panasz ellenére sem tett semmit. Pedig a helyzet annyira rosszra fordult már tavaly is –amikor a Metropol kinn járt a helyszínen–, hogy a helyiek szó szerint menekülnek az együttélési és társadalmi szabályokra fittyet hányó problémás alakok miatt. Mindennapos az ordítozás, a randalírozás, az útra ürítenek, szemetelnek, lopnak, betörnek, drogoznak, és szétverik a hétvégi házakat - és ez csak néhány panasz volt, amit az ott élőktől tavaly és korábban is hallottunk a helyszínen, ahol számtalan illegális szemétlerakót találtunk. Sajnos azóta sem javult a helyzet, sőt. Erre hívta fel a figyelmet videójában Kozma János önkormányzati képviselő a Barackos utca környékén tartott körzetbejárásán.

Igazi gettó Fotó: Metropol

Egy anyuka keresett meg azzal, hogy arra gyanakszik, gyermeke és a barátai az Ezüsthegyre járnak fel drogbeszerző körútra. Felháborító, hogy tizenéves gyerekek esnek áldozatul az áldatlanná vált állapotoknak. Kóbor kutyák vannak, a szemetet eszik, az utakon rohangálnak. Tarthatatlan közegészségügyi állapotok is vannak. Az összes probléma gyökere, hogy az elhagyatott önkormányzati házakba illegálisan beköltöznek, aztán fosztogatják a nyaralókat és az állandóan itt élők házait megrongálják, lopnak. Ezüsthegy azonnali intézkedésre szorul, Kiss László és a baloldali kerületvezetés nem ülhet tovább tétlenül, amivel drasztikusan elmérgesítette a helyzetet

–ecsetelte Kozma János, aki helybéliekkel beszélgetett.