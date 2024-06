Óbudai no go zóna: Drogosok, hajléktalanok foglalták el az Ezüsthegyet - videó

"Az óbudai DK-s vezetés hagyta, hogy valóságos NO-GO zóna alakuljon ki Békásmegyer ezüsthegyi részén, pedig lehetne ez a környék Rózsadombja vagy a legszebb kerületi erdő is"–mondta Bús Balázs videójában. A Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje ebben olyan területet mutatott be, ahová bűnözők, hajléktalanok, valamint drogosok járnak fel csapatostól randalírozni. A Kiss László-féle baloldali városvezetés szerint jól van ez így, hiszen semmit sem tettek azon kívül, hogy hagyták elfajulni a helyzetet...

A környékről korábban a Metropol is cikkezett: mint egy éve írtuk, menekülnek a környékről az emberek. Akkori cikkünk szerint hátborzongató állapotok fogadtak minket az óbudai Ezüsthegyen. Szétvert ingatlanok és iszonyatos szeméthegyek jellemzik a Buda egyik legszebb panorámáját nyújtó zártkertes övezetét. A lakók szó szerint menekülnek a nagyrészt önkormányzati telkekre beköltözött, az együttélési és társadalmi szabályokra fittyet hányó problémás alakok tevékenysége miatt. Mindennapos az ordítozás, az útra csinálnak, szemetelnek, lopnak, betörnek, drogoznak, szétverik a hétvégi házakat - és egy csak néhány panasz, amit az ott élőktől hallottunk. Szerintük folyamatosan pusztul le a környék.

Most a fideszes polgármesterjelölt, Bús Balázs tett ki videót a szörnyű állapotokról, amik semmit sem változtak tavaly óta...

Feltörték az önkormányzati házakat Fotó: facebook

A békásmegyeriek által csak NO-GO zónának nevezett, egykor szebb napokat is megélt Ezüsthegyet az utóbbi években ellepték a kábítószeresek, a jogcím nélküliek, a bűnözők és a hajléktalanok.

Óriási károkat okoztak Fotó: facebook

A csodaszép kis erdő ma már egy illegális hulladéklerakóhoz hasonlít leginkább. A DK-s Kiss László által vezetett önkormányzat a számtalan lakossági panasz ellenére sem tett semmit. Nemtörődömségük miatt a békásiak már félnek feljárni az Ezüsthegyre, ahol gazdátlanul amortizálódik alapvetően is minden, a rombolásról már nem is beszélve.

A környékbeliek a patkányok elszaporodásától is félnek Fotó: facebook

"Ami ott van, az borzalom. Én komolyan mondom, nem megyek oda. Félek a patkányoktól is"–panaszolta egy lakó. A mostani városvezetés nem törődik a problémával, hiába jelezték a környékbeliek. Van olyan fotó is, amin az látható, hogy csapatokba verődve ömlenek le a hegyről a hajléktalanok a lakótelep irányába. Egy békási szerint azért, mert "isznak, mint a kefekötő". Egy harmadik arra panaszkodott: "ide is járnak pisilni".