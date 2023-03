Idősekkel és diákokkal akarják felszámoltatni az illegális hulladéktelepeket Óbudán az önkormányzat helyett

Egészen elképesztő felhívás kapott szárnyra abban az óbudai Facebook-csoportban, ahol azt kérik a helyiektől, hogy fogjanak össze, és segítsenek az Ezüsthegyen felhalmozott illegális szemét eltakarításában. A Barackos úton lévő terület valósággal hemzseg a szeméttől, és a veszélyes hulladéktól. A képek tanúsága szerint régóta fennálló problémáról lehet szó, mivel több tucat szemeteszsák lepte el a környéket. Azt egyelőre nem tudni, hogy kik helyezték el a hulladékot, és azt sem, hogy eddig miért nem szállították már el.

Hegyekben áll a szemét Ezüsthegyen Fotó: Metropol

A DK-s Kiss László által vezetett önkormányzat azonban honlapján büszkén hirdeti, hogy felvette a harcot az illegális szeméttelepekkel, saját bevallásuk szerint a Városüzemeltetési Főosztály egyik „vállalása”, hogy eltüntetik az illegális szemetet a kerületből, és büszkén hirdetik, hogy mi mindent tettek már ezért. Igaz, azt is hozzáteszik: mindez nagy terhet ró a kollégáikra, mivel az elmúlt időszakban 15 százalékkal nőtt az illegális hulladék mennyisége. Mindeközben a töméntelen mennyiségű szemét miatt sok a panasz, ami érthető, hiszen jelentősen rontja a környék állapotát, és könnyen lehet, hogy veszélyes hulladék is van közötte. A kerület egyik Facebook-csoportjában többen is felháborodtak a kialakult állapotok miatt. Egy férfi összefogásra buzdítja az ott élőket, azt írja: elvileg már 2-3 hete szerveznek egy szemétszedő csapatot a helyi városüzemeltetési főosztály és diákok (!!!) részvételével, amihez további civilek csatlakozását várják.

Összefogtak a takarításért Fotó: Facebook

A Metropol a helyszínre látogatott, ahol valóban siralmas állapotok fogadták kollégáinkat: halmokban állt a mocsok. Az általános szemét mellett azonban számtalan furcsa, ismeretlen eredetű műanyag hordót, palackokat, kannákat, háztartási gépeket is látni, kérdés, hogy ezeket az idős önként vállalkozók és a diákok hogyan fogják tudni eltakarítani, arról nem beszélve, hogy láthatóan veszélyes hulladékokkal is tele a terület.

Egyre tarthatatlanabb a helyzet Óbudán Fotó: Metropol

Az ügyben kerestük Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatot, valamint a városüzemeltetést is azért, hogy megtudjuk, tudnak-e a fennálló problémáról, illetve arról, hogy milyen intézkedéseket kívánnak tenni a helyzet kezelése érdekében. Amint választ kapunk, frissítjük a cikkünket.