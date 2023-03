Évente 160 milliót költenek takarításra, mégis elárasztja a szemét a pesti bulinegyedet

Tarthatatlan a helyzet Belső-Erzsébetvárosban, ahol hajnalonta elárasztja a mocsok és a szemét a kerületet. Mindezt úgy, hogy a kerület évente több mint 160 millió forintot fizet egy vállalkozónak, azért hogy minden nap megtisztítsa Belső-Erzsébetváros utcáit. A birtokunkba került képek tanulsága szerint például szinte hegyekben állt a szemét március 12-én a Wesselényi utca egy rövid szakaszán. Pedig a cég feladata éppen az lenne, hogy reggel 6 és 13:30 óra között tisztává varázsolják a köztereket az átmulatott éjszakák után Belső-Erzsébetvárosban.

Fotó: Vajnai Attila

A kerület köztisztaságáért jelenleg a DeerGarden Kft. felel, az év 365 napján. Lapunk úgy tudja, hogy az érintett céggel jelenleg egy hároméves szerződést kötött az önkormányzat. A birtokunkba jutott szerződés szerint a teljes összeg 455 400 000 Ft, amit 10 százalékkal ráadásul meg is emeltek. Így a végösszeg 500 millióra jön ki.

Mindez azt jelenti, hogy évente durván 165 milliót emésztenek fel a takarítási munkálatok. Ehhez képes eltörpül az a napi 10 ezer forint, amit a helyi munkások kapnak fejenként.

A cég a szerződés értelmében vállalja, hogy megtisztítja többek között a Madách tér szilárd burkolatú részét, a Klazuál tér külső járdáját, a Wesselényi utcát, valamint a VII. kerület Erzsébet krt. 2-8 sz. alatt előtti közterület takarítási munkálatait is.

Több százmilliót költenek takarításra. Forrás: Metropol

A szemét legnagyobb része éjjel keletkezik, a legkritikusabb időszak a péntektől vasárnapig tartó időszak. Információink szerint jellemzően a polgármesteri hivatal környékén fizetik ki az embereket, akiket napi bejelentéssel (egyszerűsített foglalkoztatás) alkalmaz egy alvállalkozó cég.

Fotó: Metropol

A Metropolnak úgy tudja, hogy a DeerGarden egy alvállalkozói szerződést kötött, és azon keresztül dolgoztatják az embereket. A forrásunk nemrég hivatalos hivatalos adatigényléssel fordult az önkormányzathoz a helyzet tisztázása érdekében, ám azt megtagadták tőle, mondván, az nem közérdekű adat...

Megkérdeztük az ügyben a kerületi önkormányzatot, és a következő választ kaptuk:

"Erzsébetváros Önkormányzatának költségvetésében több mint 1 milliárd forint szerepel, amely fedezetet nyújt a közterületek takarításán túl a mobil és közterületi illemhelyek üzemeltetéséhez, hulladékgyűjtő konténerek beszerzéséhez, graffiti mentesítéshez és a kutyafuttatók karbantartásához is. A képeken látható probléma ismert az önkormányzat számára. A megfelelő hulladékgyűjtő edények számáról a társasház kötelessége gondoskodni. Sajnos rendszeresen előfordul, hogy a hulladékgyűjtő edényeket az elszállításukat megelőző este már kihelyezik a közterületre, amelyeket ott széttúrnak. A jelzett területet minden nap takarítják az Erzsébetváros Kft. kollégái reggel és szükség szerint délután is. A szennyeződések általában délután 16 óra és másnap 6 óra közötti időszakban keletkeznek. Mindezek mellett az erzsébetvárosi rendészek a megújult kamerarendszer használatával, járőrözéssel és a lakossági bejelentésekre történő intézkedésekkel is fellépnek a szemetelőkkel szemben."

