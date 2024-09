Budapesti korrupció: Óbudától a „fehér poros” Kispestig érhetnek a szálak

A budapesti korrupciós ügyek összeérni látszanak, és a szálak egészen Karácsony Gergelyig érhetnek. Nemcsak, hogy ugyanaz a tulajdonosi kör vásárolt ingatlant Kispesten az önkormányzattól, mint a korrupciógyanúba keveredett Pestszentlőrincen, ahol a gyanú szerint visszaosztottak lakásokat Szaniszló Sándor polgármesternek és alpolgármesterének, de mint kiderült, az óbudai korrupciós ügy kapcsán már ismertté vált P. Gábor bonyolította azokat. Óbudán azóta rács mögött van a dékás polgármester és helyettese is. Ráadásul a Magyar Nemzet újabb feltáró cikksorozatából kiderült, hogy a titokzatos óbudai informátor korábban a „fehér-poros” – ügytől hangos Kispestet is szóba hozta vallomásában.

Budapesti korrupció: Óbudán Kiss László polgármestert letartóztatták, a korrupciógyanús ügy miatti fogva tartását december közepéig meghosszabbították Fotó: MW

Budapesti korrupció: polgármesterek kerültek bajba

Ismert, az egész ügy úgy indult, hogy a hatóságoknál megjelent egy informátor, aki önmagára és több későbbi gyanúsítottra, köztük Kiss László óbudai polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021-ben. A titokzatos informátor többek között azt is elmondta, hogy Kisst „főnöknek” nevezték az ügy szereplői, akik azt is hozzátették, hogy a polgármesternek „megy a pénz”.

A lap a korrupciógyanús ügy egy új szálát közölte azonban azzal, hogy a vallomásrészletet közölt Kispestre vonatkozóan:

P. Gábor 2018. év vége felé azzal keresett meg, hogy a cégemmel az ő segítségével nem vennék-e részt a 2019-es önkormányzati képviselő-választás kampányához kötődő feladatokban. Ez elsősorban reklámtevékenységet jelentett volna, ilyen munkát én korábban soha nem végeztem, és a cégemben sem volt ilyen képesítéssel rendelkező személy, így sem a személyi, sem a tárgyi feltételei nem voltak meg annak, hogy én ilyen tevékenységet végezzek.

Később a férfi azzal folytatta, hogy P. Gábor megnyugtatta őt, hogy neki csak Gajda Péterrel és az ellenzéki összefogás „egyesüléssel” kell szerződést kötnie, de a munkát ki kell adnia egy alvállalkozónak. A tanú állította: neki megmondták, hogy cégének semmilyen konkrét tevékenységet nem kell végeznie, de az árakat majd úgy határozzák meg, hogy a cégnek 10-15 százalékos haszna maradjon.