Így látja a letartóztatott óbudai alpolgármester

Kipakolt az egyik „postás”

Az MSZP-s alpolgármester Kiss meggyanúsítása előtt hónapokkal kitért arra is vallomásában, hogy a Magyar Nemzet által már többször említett titokzatos feljelentő vallomásában a polgármester neve is elhangzott:

„K. [a feljelentő] azt állítja, hogy Kiss Lászlónak kellett fizetni, ez nem történik meg. Az …. ügyvezetője azt állítja, hogy K.-nak adott pénzt. A láncból levezetnek egy P. Gábort, egy F. Lászlót és később K. Dánielt. Mind a P. Gábor tagadja, mind a F. László tagadja és a K. Dániel is tagadja. Tehát egy ötelemes láncban, amelynek elején ott van … úr, a végén vélelmezetten ott lennék én, közöttünk ott van négy ember, amiből mind mást mond”. Czeglédy ezt a négy személyt (a feljelentőt, K. Dánielt, P. Gábort és F. Lászlót) egyszerűen csak „postásnak” nevezi, utalva feltételezhetően arra, hogy rajtuk keresztül áramlott az információ és a pénz is, a Magyar Nemzet hangsúlyozza, a gyanú szerint, amit az alpolgármester, a polgármester és P. Gábor is határozottan visszautasít.

A Magyar Nemzet hozzáteszi azt is, hogy a „postások” közül nincs mindenki már tagadásban, hiszen F. László, a polgármester barátja értesüléseik szerint terhelő vallomást tett Kiss Lászlóra, illetve több más személyre, köztük nagy valószínűséggel Czeglédy Gergőre is. F. jó eséllyel ennek köszönheti, hogy idő előtt kikerülhetett a letartóztatásból, ráadásul a férfi egyezséget is köthetett az ügyészséggel, méghozzá igen kedvező feltételekkel: mindösszesen 14 hónapot kell majd fogházban leülnie.

A feljelentőt próbálta hitelteleníteni

Visszatérve Czeglédy vallomására, ő is kitér arra, hogy egy titokzatos informátor indította el az eljárást, akit az óbudai alpolgármester hiteltelennek próbált beállítani:

„Azt látom, hogy egy K. nevű ember vallomásával indult az egész, aki önmagát egy bűncselekmény alól – egy vádalku keretében – kimenti. Elmondása szerint van arról információja, hogy valaki ismeri a polgármestert és van arról információja, hogy az a valaki intéz munkákat és odaadja a polgármesternek. Ebben az a szomorú, hogy egy bűnöző, szavahihetetlen ember, valakit ismer, akit bemószerol és mi itt állunk és ki tudja hol lesz a vége.”

Abban az alpolgármesternek igaza van, hogy nem lehet még tudni, hol lesz a történet vége, de az már tény, hogy azóta az eljárásnak már több mint tíz gyanúsítottja van, köztük Kiss László polgármester. Mindez pedig úgy lehetséges, hogy a hatóság nemcsak az eljárás elindítójának vallomásaira, hanem sok más egyéb bizonyítékra alapozza a feltárt bűncselekmények gyanúját – olvasható a Riposton.