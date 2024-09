Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely máris be tudott gyűjteni magának egy elégtelent

A nyári szünetet követő első tanítási nap minden közlekedő rémálma – legyen szó gyalogosról, biciklisről, autósról, vagy akár tömegközlekedőről. Ilyenkor a korábbi hónapokban megszokottnál jóval nagyobb nyomás nehezedik a budapesti közlekedésre, ami már több alkalommal is káoszba fulladt. Az idei tanévkezdés is emlékezetes marad: óriási dugók alakultak ki Budapest több pontján is szeptember 2-án reggel 8 óra előtt, ami azért lehet különösen bosszantó, mert idén saját magát gáncsolta el a főváros, illetve annak vezetése. Úgy látszik Karácsonyék képtelenek tanulni a korábbi hibákból, mert az Üllői úton, a Váci úton vagy a Nagykörúton kialakult tanévkezdési dugók egyik legfőbb oka továbbra is a teljesen értelmetlenül kialakított, zöld karókkal leválasztott biciklisávok kialakítása. Az már csak hab a tortán, hogy ezekben a sávokban csak elvétve látni néha egy-egy bringást.

Váci úti csendélet az első tanítási napon: óriási torlódás az oszlopokkal leválasztott és teljesen üres biciklisáv mellett (Fotó: Bánkúti Sándor)

De nem feltétlenül kell üres biciklisáv a nagy torlódáshoz. Erre jó példa az M7-M1 autópálya közös bevezetője, ahol szintén feltorlódott a kocsisor, amely aztán a Budaörsi útnál már lépésben araszolt.

Az M1-M7 bevezetőn még csak torlódó kocsisor a Budaörsi úton már csak araszolva haladt (Fotó: Faludi Koppány)

Az ilyen tanévkezdési torlódások kialakulásában nagy szerepet játszottak a város több helyszínén teljesen összehangolatlanul zajló – vagy éppen emiatt nem zajló – útfelújítási munkák.

Az iskola elkezdődött, a munkavégzés a fővárosnál azonban nem

– mondta Szentkirályi Alexandra egy ilyen munkavégzési helyszínen, az I. kerületben, az Attila út 20. szám előtt.

Szentkirályi Alexandra egy hetek óta nem haladó útfelújítási munkahelyszínen hívta fel a figyelmet a tanévkezdési dugók egyik fő okára (Fotó: Andrássy Áron)

2022-ben Karácsony Gergelyék még több mint hárommilliárd forintot fordítottak útfelújításra, ez az összeg azonban a múlt évben 281 millió forintra csökkent. Ez azt jelenti, hogy Karácsony Gergely gyakorlatilag a tizedére csökkentette az útfelújítási alapot

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

Hozzátette: ezt érdemes azzal összehasonlítani, hogy eközben a nyári jutalmak kifizetésére a városháza vezetőinek, a „haveroknak” kétszázmillió forintot „sikerült odaadni„. „Tehát amíg a főpolgármester az útfelújításokra fordítandó pénzt 281 millió forintra csökkentette le éves szinten, addig a jutalmakat idén nyáron kétszázmillió forintban állapította meg a Városháza vezetőinek” – közölte Szentkirályi Alexandra.