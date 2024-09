Szentkirályi Alexandra: tizedére csökkentette Karácsony az útfelújítások költségét

Szentkirályi Alexandra , a Fidesz politikusa az iskolai tanévkezdés első napján, szeptember 2-án, hétfő reggel nem sokkal 8 óra előtt tartott egy rövid sajtótájékoztatót Budapesten, az I. kerületi Attila út 20. szám alatt. A helyszín kiválasztása nem véletlen, ugyanis jól látszik, hogy itt éppen útfelújítás zajlik még.

Szentkirályi Alexandra sajtótájékoztatója (Fotó: Andrássy Áron)

A tanév első napján, úgy látszik Karácsony Gergelynél nem ért véget a nyári vakáció, sok helyen ugyanis nem sikerült befejeznie a munkát, itt az Attila úton sem. A munkavégzésekre, különféle útfelújításokra 2022-ben Karácsony Gergelyék több mint 3 milliárd forintot fordítottak útfelújításra, ezt tavalyra 281 millióra csökkentették. A városvezetésnek, a haveroknak ugyanakkor idén nyáron 200 millió forintban határozta meg a jutalom összegét. Így Karácsony már be tudott gyűjteni egy elégtelent az tanévkezdés elején

– mondta Szentkirályi Alexandra.

A pénz megspórolása jól látszott a hétfői reggelen is Budapest közlekedésében. Nem elég, hogy több helyen nem fejezték még be a különféle útfelújítási munkálatokat, a korábban kialakított biciklisávok is sok helyen leszűkítették az autósok számára a teret, ami most mutatkozott meg igazán. Az Üllői úton például hatalmas dugó alakult ki a körút felé, míg a zöld karókkal elzárt biciklisávon öt perc alatt mindössze két kerékpárossal találkoztunk.

Üllői út, a körút közelében (Fotó: Bánkúti Sándor)

Ugyanakkor nem volt jobb a helyzet Budán sem, többek között a Tétényi úton, ahol rendkívül lassan araszoltak a kocsik a dugóban. Gyaníthatóan hétfőn többen is elkéstek munkahelyükről, hiszen Karácsony szervezetlen és átgondolatlan dolgai ide vezettek.

Tétényi út kora reggel (Fotó: Faludi Koppány)

A 4-6-os villamossal járok dolgozni, a végállomáson Újbuda-Központnál szállok fel. Ma pont előttem ment el a villamos és noha azt ígérték, hogy sűrítik a menetrendet, szerintem ugyanannyit kellett várni, mint a múlt héten az indulásra. Ráadásul tömve volt a villamos, mire elindultunk

– háborog az egy utas, Ildikó. Vagyis nemcsak az autósok, hanem a tömegközlekedéssel munkába indulók számára sem volt valami szívderítő a hétfő reggel.