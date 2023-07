A bringásoknak adta Karácsony az Üllői utat, de minek? - Videó

Az Üllői út korábban 3 sávos volt, de a 3-as metró felújítása miatt a legszélső sávból buszsávot alakítottak ki, hogy a metrópótló buszok akadálytalanul tudjanak közlekedni. A metró felújítása véget ért, de nem kapta vissza a forgalom a a sávot, mert a főpolgármester szuperbiztosnak nevezett biciklisávot álmodott oda. Ezt többen a környéken bicikli autópályának hívják, hiszen 3 és fél méteres szélességével jelentős szeletet hasít le az útból. Oldalt zöld karókat vertek le, amik elválasztják a forgalmi sávoktól. Csak hogy ne legyen hová lehúzódni, ha jön a mentő.

Fotó: Fügedi Richárd

Új problémák forrása lett

A főpolgármester arra hivatkozik, hogy azért lesz jó a biciklisáv, mert már úgyis máshol megy a forgalom. Fordítsuk magyarra: már máshol okoz dugókat a kerülő útvonalra terelt forgalom, amellett, hogy ez az út is rendszeresen bedugul. Az Üllői úton és környékén több egészségügyi központ is található. Az ezekhez közlekedő mentők eddig tudták használni a szélső sávokat a gyors haladásra, de a zöld karók leverésével ez a lehetőségük megszűnt. Az új biciklisávok és az autós forgalom korlátozása megnehezíti a mentőautók mozgását, ami időveszteséget okoz és megnehezíti a hozzáférést az életmentő szolgáltatásokhoz, főként csúcsforgalomban. A kereskedők is panaszkodnak, hogy már berakodni se tudnak, így a tehergépkocsiknak a járdán közlekedve, oda felállva kell az árut lepakolni, elvéve a helyet a gyalogosoktól. A taxisok is ki vannak akadva, hiszen már ők sem közlekedhetnek a korábbi buszsávban, most már ők is a dugóban ragadnak.

Volt értelme?

A puding próbája az evés: lementünk és megnéztük, hogy hány autó használja a kétsávos utat és hány biciklis teker a biciklisávon.

A különbség egyszerűen megdöbbentő volt. Az autósok sokkal többen vannak, miközben a biciklisztráda szinte üres. A biciklivel közlekedők eddig a járdát használták, azt tapasztaltuk, hogy a bicikliút ellenére a bringásoknak legalább a fele még most is ott közlekedik.

Megszámoltuk, mennyi autóra jut egy bicikli, a videóból megtudhatod: