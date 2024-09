Bajban Karácsony Gergely barátai: korrupciógyanú egy újabb baloldali polgármester ellen Budapesten

Börtönben az óbudai kerületi vezetés

Amint arról korábban többször beszámoltunk, óriási korrupciós botrány rázta meg az elmúlt hetekben Budapest III. kerületét. A botrány kitörése óta rács mögé került Karácsony Gergely több szövetségese is, köztük a kerület polgármestere és alpolgármestere is.

A hatóságot nagy mértékben segítette egy titokzatos informátor, aki önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. Többek között azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek” nevezték az ügy szereplői, akik azt is hozzátették, hogy a polgármesternek „megy a pénz”. Mindezek az információk lendületet adtak az eljárásnak, de Kiss meggyanúsításához közeli bizalmasának feltáró vallomás is kellett.

Idén márciusban fogták el az első gyanúsítottakat, köztük a baloldal fontos háttéremberét, P. Gábort, illetve társait, D. Róbertet, valamint F. Lászlót, Kiss László bizalmasát, felesége korábbi üzlettársát. Utóbbi kettő már szabadult a letartóztatásból, miután a Magyar Nemzet információi szerint beszélni kezdtek.

Júniusban a nyomozó ügyészek elvitték Óbuda alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt, majd augusztus 14-én Kiss Lászlót is őrizetbe vették. Mindkettőjüket vesztegetéssel gyanúsítják, a hatóság feltételezése szerint Czeglédy száz-, Kiss tizennyolcmilliót tehetett zsebre. Mindketten abszurdnak tartják a gyanúsítást és ártatlannak vallják magukat ugyanúgy, ahogy P. Gábor is.

Budapesti baloldali pénzszivattyú

Összedőlni látszik a Karácsony Gergely és a DK által csőd szélére kormányzott Budapestet átszövő korrupciós kártyavár. Óbuda és Pestszentlőrinc mellett ugyanis Zuglót is elérte a korrupciós botrány. A kerület baloldali vezetői ellen vádat emeltek: a Központi Nyomozó Főügyészség parkolást és BKV-t érintő korrupcióval vádolta meg Horváth Csaba fővárosi képviselőt, Zugló polgármesterét, Tóth Csabát, Zugló korábbi országgyűlési képviselőjét, Baja Ferenc volt szocialista minisztert, valamint Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselőt.