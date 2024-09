Így bizniszelnek Karácsony Gergely barátai: Óbudától a XVIII. kerületen át Kispestig érnek a baloldali korrupciós botrány szálai

A fővárost behálózó korrupciós gépezetnek eddig 16 gyanúsítottja van

Mint emlékezetes, a korrupciógyanús ügyben indult nyomozás kapcsán idén márciusban fogták el az első gyanúsítottakat, köztük a Kispestről induló és "mágus" becenévre hallgató baloldali háttérembert, P. Gábort, illetve társait, D. Róbertet, valamint F. Lászlót, Kiss László dékás óbudai polgármester bizalmasát, felesége korábbi üzlettársát. Ők már szabadultak a letartóztatásból, miután információink szerint beszélni kezdtek.

Itt még szabadlábon: Czeglédy Gergő, Óbuda baloldali alpolgármestere és Kiss László DK-s polgármester / Fotó: Facebook

A nyomozó ügyészek a nyár folyamán letartóztatták Óbuda szocialista alpolgármesterét is, Czeglédy Gergőt, ezt követően pedig Kiss László DK-s polgármestert. Mindkettőjüket vesztegetéssel gyanúsítják, a hatóság feltételezése szerint Czeglédynek 100 milliós, Kissnek 18 milliós ügye van. Mindketten ártatlannak vallják magukat ugyanúgy, ahogy P. Gábor is. Úgy tudjuk, a gyanú szerint egyébként nem maga P. Gábor volt az, aki a vesztegetési pénzeket átadhatta a politikusoknak.

Czeglédy vallomásából korábban közöltek részleteket, de írtak arról is, hogy a feljelentő kép- és hangfelvételeket is átadott a nyomozó ügyészeknek több szereplőről, amik nagyban hozzájárulhattak a nyomozás sikeréhez.

A hatósági dokumentumokból kiderül, hogy ezekből a felvételekből hozott nyilvánosságra több részletet Anonymous is, például egy autóban történt pénzátadásról, illetve egy olyan sok 100 millió forintnyi összegről, amit Magyarországra akartak hozni és amelynek eredete valamilyen drogügyletből származhatott.

A hatóságnak átadott felvételek között több kerületet érintő visszaélésre is van utalás, például a hanganyagokban előkerül a zuglói korrupciós ügy is, de a XVIII. kerületre vonatkozóan is hangzanak el információk.

"Elherdált" ingatlanok, korrupciógyanús pestszentlőrinci ingatlanügy

Mint korábban megírtuk, a lőrinci Fidesz szerint az elmúlt 20 évben a dékás Szaniszló Sándor polgármester és a XVIII. kerületi baloldal már értékesítette a legértékesebb önkormányzati ingatlanokat, kettőt csak lakossági tiltakozás miatt sikerült megtartani közvagyonnak. A korrupciógyanús ügy kapcsán a nyomozó hatóság látókörébe került Üllői út 323-325. szám alatti ingatlan, nagyságrendileg 3000 nm alapterületű és Szaniszló a rendkívüli jogrend idején 2021-ben önálló döntéssel adta el információink szerint. Nyílt licit helyett zárt körű meghívásos eljárás keretein belül. Ez az az ominózus ügy, melyben korábban (Anonymous-felvétel) egy kispesti szocialista, hangfelvételen beszél arról, hogy az ingatlanon egy társasház felépítését követően lakásokat osztanak vissza, amiből Szaniszló Sándor és alpolgármestere is részesülne egy-egy lakással...