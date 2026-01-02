Wolfgang Puck tökéletes pulykája – íme, a sztárséf receptje!
Teszteltük az osztrák sztárséf konyhaművészetét. Wolfgang Puck valóban elképesztően finom pulykát süt, és ezt te is kipróbálhatod az új évben, mert megszereztük a receptet!
A Spago by Wolfgang Puck Budapest egész decemberben tematikus sunday brunchokkal várta vendégeit. Az év végi utolsó vasárnapon mi is ellátogattunk az eseményre, és teszteltük többek között az osztrák sztárséf amerikai konyháján készült pulykát.
A jó hír az, hogy a vasárnapi brunch az új évben is folytatódik, így, aki szeretné, megkóstolhatja az eredeti fogást, méghozzá a Matild Palace gyönyörű épületében. Addig is megszereztük Wolfgangtól a tökéletes pulyka receptjét. Így te is elkészítheted otthon!
Wolfgang Puck tökéletes sült pulykájának receptje 10–12 főre
Hozzávalók:
- 1 db pulyka (6-7 kg)
- só
- frissen őrölt fekete bors
- 1 csésze extra szűz olívaolaj
- 4 db rozmaringág
Elkészítése:
- Mielőtt elkezdenénk előkészíteni a pulykát, a sütőt 160 °C-ra elő kell melegítenünk.
- Első lépésként el kell távolítanunk a pulyka nyakát és a belsőségeket. Ezeket érdemes félretennünk, mert később alaplé vagy mártás készítésénél felhasználhatóak lesznek.
- Következő lépésként hideg vízzel le kell öblíteni a pulykát. Érdemes kívül-belül alaposan átmosni, majd, papírtörlővel szárazra kell törölni.
- Utána a lelógó bőrök és zsírok levágásával folytatjuk.
- A pulykát kívül-belül befűszerezzük sóval, borssal, meglocsoljuk olívaolajjal, majd mindezeket alaposan beledörzsöljük a bőrébe. Figyeljünk arra, hogy mindenhol kellően fedje a pulykát a fűszeres olaj.
- A rozmaringágakat elhelyezzük a belsejében, majd húskötöző zsineggel összefűzzük a pulykát.
- Óvatosan tepsibe rakjuk, majd azt a sütő legalsó rácsára helyezzük.
- Az időzítőt beállítjuk 2 órára és átsütjük a pulykát. Ezt követően 190 °C-ra emeljük a sütő hőmérsékletét, és 10–15 perc alatt szép aranybarnára sütjük a pulyka külsejét. Sütés közben érdemes locsolgatni a bőrét tisztított vajjal vagy a keletkezett szafttal.
- Húshőmérővel ellenőrizzük a pulyka belső hőmérsékletét, melynek ideális esetben 75 C°-nak kell lennie. A sütési idő a szárnyas méretétől függ.
- Ha elkészült a pulyka, óvatosan kivesszük a sütőből, alufóliával lefedjük, és 20-30 percig pihentetjük.
- A pihentetési idő lejártával felszeletelhetjük és tálalhatjuk a pulykát.
Wolfgang Puck extra tippjei a sült pulykához
A tepsiben maradt, a húsról lecsöpögött zsiradékot szintén érdemes félretenni, mert mind a húshoz kínált mártásokhoz, mind egyéb szószokhoz felhasználható. Wolfgang Puck előszeretettel süti pulykáját zöldségágyon. Ehhez a felvágott zöldségeket fokhagymagerezdekkel összekeverve egyenletesen terítsük el a tepsi aljában, majd helyezzük rá a húst. A sütés során a zöldségek felszívják a fűszeres zsiradékot, így tökéletes köretként fognak szolgálni.
A pulyka felvágását a következőképpen tudjuk a legprofibban elvégezni. Először középen kell félbevágni, majd a mellek és lábak közötti bőrt is el kell metszeni. A mellcsont mentén végighúzzuk a kést, és leemeljük a levágott pulykamellet. Végül pedig átlósan szeletekre vágjuk.
Ha valaki mégis profikra bízná a tökéletes pulyka elkészítését, Wolfgang Puck helyi csapata a nyerő választás: az általuk készített változatot bárki megkóstolhatja a Spago Budapest sunday brunchán, melynek központi eleme az ízletes és szaftos sült pulyka.
Arról nem is beszélve, hogy a pulyka mellett a bélszínük is tökéletes, és a vegetáriánus választék ugyancsak pazar – az amerikai konyha remekeitől kezdve a francia különlegességeken át egészen a japán gasztronómia csúcsfalatjaiig. Sőt, a brunchkínálat az édességeket esetében is meggyőző.
