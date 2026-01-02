Wolfgang Puck tökéletes pulykája – íme, a sztárséf receptje!

Wolfgang Puck extra tippjei a sült pulykához

A tepsiben maradt, a húsról lecsöpögött zsiradékot szintén érdemes félretenni, mert mind a húshoz kínált mártásokhoz, mind egyéb szószokhoz felhasználható. Wolfgang Puck előszeretettel süti pulykáját zöldségágyon. Ehhez a felvágott zöldségeket fokhagymagerezdekkel összekeverve egyenletesen terítsük el a tepsi aljában, majd helyezzük rá a húst. A sütés során a zöldségek felszívják a fűszeres zsiradékot, így tökéletes köretként fognak szolgálni.

A Spago by Wolfgang Puck tökéletes pulykája – omlós és szaftos, ropogós és puha (Fotó: Fodor Erika)

A pulyka felvágását a következőképpen tudjuk a legprofibban elvégezni. Először középen kell félbevágni, majd a mellek és lábak közötti bőrt is el kell metszeni. A mellcsont mentén végighúzzuk a kést, és leemeljük a levágott pulykamellet. Végül pedig átlósan szeletekre vágjuk.

Ha valaki mégis profikra bízná a tökéletes pulyka elkészítését, Wolfgang Puck helyi csapata a nyerő választás: az általuk készített változatot bárki megkóstolhatja a Spago Budapest sunday brunchán, melynek központi eleme az ízletes és szaftos sült pulyka.

Arról nem is beszélve, hogy a pulyka mellett a bélszínük is tökéletes, és a vegetáriánus választék ugyancsak pazar – az amerikai konyha remekeitől kezdve a francia különlegességeken át egészen a japán gasztronómia csúcsfalatjaiig. Sőt, a brunchkínálat az édességeket esetében is meggyőző.