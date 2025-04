Hogy mi? Vajna Timi összeállt a Házasság első látásra szereplőjével

A Házasság első látásra második évadának szereplője, Fecső Judit fájdalmas hírről számolt be a napokban: eltűnt imádott kiskutyája. Most Vajna Timi is beszállt a keresésbe…

Vajna Timi is segít a Házasság első látásra című reality sztárjának (Fotó: TV2)

Fecső Judit kutyáját keresi Vajna Timi is

Szomorú hírekkel rukkolt elő a napokban a Házasság első látásra sztárja: szomszédai szeme láttára elrabolták a gyermekeként szeretett kutyusát! A közösségi oldalán nemrég elárulta: a tolvajt beazonosították, de a tízéves Szafikát nem találták meg nála. A TV2 sztárja még magas pénzjutalmat is felajánlott a nyomravezetőnek vagy megtalálónak. A keresést pedig ismert barátnői is segítik. Élünkön Vajna Timivel!

„Osszátok, légy szíves! Már nincs annál, aki ellopta. Nyilván mindent tagad… a házban nincs, az tuti – lehet, hogy eldugta, de lehet, már eladta…” – tette közzé Instagramján Fecső Judit, a kutyusról készült fotót pedig Vajna Timi is megosztotta.

Vajna Timi biztatja Juditot (Fotó: Instagram)

„Istenem… Judit, kérlek, ne add fel!” – biztatta barátnőjét a várandós Ráthonyi-Palácsik Tímea, aki maga is hatalmas állatimádó, s azzal segíti Juditot, hogy a népes követőbázissal büszkélkedő közösségi oldalán megosztotta a történteket…

De Házasság első látásra című realityből ismert Nagy Reni is közösségi oldalán hívja fel a figyelmet, hogy segítse barátnőjét, megtalálni a mini yorkshire terriert.

„Szafika továbbra sem került elő sajnos. Ha valaki látja valahol, kérem, szóljon nekem vagy Fecső Juditnak!” – tette közzé hétfő délután.

Fecső Judit mindent megtesz, hogy visszaszerezze a kiskedvencét (Fotó: TV2)

Nem először fordul elő

„Én kis görbelábú gyermekem...”– utalt a kutyusára Fecső Judit, aki a Metropolnak felidézte:

„Szafi kilenc évvel ezelőtt egyszer már eltűnt, vagyis ellopták. Akkor a kertemből vitte el egy nő, miközben én külföldön voltam. Akkor Sarka Kata és Hajdú Péter segítettek megtalálni és visszahozni. A nő 50 ezer forintot kért érte…”