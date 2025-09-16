RETRO RÁDIÓ

Emlékszel még rá? Súlyos döntést hozott családjával kapcsolatban a Fradi volt játékosa

Teljes munkaidős apa lesz a Fradi korábbi focistája. Marcel Heister a jó döntéseknek köszönhetően úgy alakíthatja majd az életét, ahogy eltervezte.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.09.16. 18:34
Fradi Marcel Heister család édesapa

Amióta elkezdett profi szinten futballozni, a feleségével mindig is azon gondolkodott Marcel Heister, hogyan tudnak a jövőben majd úgy élni, hogy a labdarúgás már nem lesz része a mindennapjaiknak. A Fradi korábbi játékosa úgy döntött, hogy a karrierje után teljes munkaidős apa szeretne lenni.

Marcel Heister a Fradi korábbi játékosa
Teljes munkaidős apa lesz a Fradi korábbi focistája, Marcel Heister / Fotó: Török Attila

A német-horvát balhátvéd 2018 és 2021 között játszott a Ferencvárosban. Háromszor ünnepelhetett magyar bajnoki címet, emellett szerepelt az Európa Liga és a Bajnokok Ligája főtábláján is a csapattal.

Pályafutásom legszebb éveit töltöttem el a Fradinál. Rengeteg felejthetetlen emléket és élményt vihettem magammal az Üllői útról, amiért örökké hálás leszek a klubnak

– nyilatkozta a fradi.hu-nak Heister. Hozzátette, szerencsésnek mondhatja magát, hogy pályafutása során játszott Lionel Messi és Cristiano Ronaldo ellen is.

Marcel Heister teljes munkaidős apa lesz

A német-horvát focista bevallotta, mielőtt a Fradihoz igazolt, teljesen más kép élt benne Magyarországról, mivel korábban soha nem járt itt. A Budapesten eltöltött évek után viszont megváltozott a véleménye. Heister Horvátországot tekinti az otthonának. Ott él a családja, az egész életét ott építette fel. A családja miatt is döntött úgy, hogy Horvátországban játszik most a K Istra 1961 csapatában.

Amióta elkezdtem profi szinten futballozni, a feleségemmel mindig is azon gondolkodtunk, hogyan tudunk a jövőben majd úgy élni, ha a labdarúgás már nem lesz része a mindennapjainknak. Az életünkben hozott jó döntéseknek köszönhetően szerencsére úgy alakíthatjuk majd a jövőnket, ahogy elterveztük. A karrierem után teljes munkaidős apa szeretnék lenni, sok időt szeretnék a családomnak szentelni

– mondta a Fradi korábbi balhátvédje.

 

