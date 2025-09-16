"Majdnem ráment a bajnoki címünk" - Kubatov Gábor elárulta, ez volt a baj a Fradi edzőjével

Hosszabb időre is megoldhatja a az edzőkérdést a Ferencvárosban Robbie Keane. Az ír szakember idén januárban érkezett, a csapattal bajnok lett, s nagyon kevésen múlott, hogy nem került fel a Bajnokok Ligája főtáblájára. Zaklatott időszakban jött, hiszen egy év alatt ő volt a harmadik, aki a Fradi edzője lett. Korábban a szerb Dejan Sztankovicsot és a holland Pascal Jansent is kivásárolták a szerződéséből. Kubatov Gábor klubelnök, az Indexnek elmondta, a sok váltás veszélybe sodorta a Fradi bajnoki címét.

Pascal Jansen 2024-ben csak fél évig irányította a Fradit Fotó: Nemzeti Sport

A zöld-fehérek tavasszal csak az utolsó fordulóban biztosították be az első helyet az NB I-ben.

Nagy károkat okozott a szakmai fejlődésben a sűrű csere. Az előző idényben erre majdnem ráment a bajnoki címünk. Szakmailag rendesen visszavetett minket, miközben milyen érdekes, hogy anyagilag viszont jól jártunk, hiszen két edzőnket is kivásárolták az élő szerződéséből: Dejan Sztankovicsért és stábjáért majdnem 130 millió, míg Jansenért 450 millió forintot kaptunk

- mondta az elnök.

Pascal Jansen nem tudott rendet tartani

Ugyanakkor az elnök kitért arra is, Pascal Jansen miért nem volt tökéletes a Fradi számára. Ugyanaz okozott gondot, mint korábban Peter Stögernél, aki 2021-ben a hollandhoz hasonlóan szintén csak fél évig vezette a csapatot.

"Peter Stöger és Pascal Jansen rendkívül intelligens edzők voltak, csak éppen az öltözőt nehezen tudták uralni. Robbie Keane esetében ilyen nincs, az ír mester őszinte, egyenes ember, aki elmondja a játékosainak, hogy a csapategység a legfontosabb, míg az egyéni tudás csak másodlagos. Akinek ez nem tetszik, annak nehéz dolga van a maradással"

- vallja Kubatov, aki szerint sok jel utal arra, hogy azt a trénert már megtalálták, aki minden tekintetben hozzájuk való. Az elnök hozzátette, fontos számára, hogy a tréner a lehető legjobb akarjon lenni.

Szerintem rendkívül fontos, hogy mindig ambiciózus szakemberekkel dolgozzunk együtt, az nem elég, hogy valaki bajnok akar lenni, nálam elvárás az, hogy a tréner azon gondolkodjon, miként lehet például a Manchester City edzője

- mondta Kubatov az interjúban.