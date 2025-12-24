Dárdai Pál német edzőt hoz Újpestre
Már munkába állása előtt tervezi a jövőt az Újpest új sportigazgatója. Dárdai Pál már tudja, kit akar edzőnek a felnőttcsapat mellé.
Hivatalosan január 3-án kezdi meg munkáját Dárdai Pál Újpesten, de őt ismerve kizártnak tartjuk, hogy már bőven az ünnepek alatt ne tervezné a lila-fehérek jövőjét. A Hertha Berlint 29 év után otthagyó korábbi kapitány személyesen volt jelen az évzáró, Kazincbarcika elleni bajnokin, s úgy tűnik, s sportigazgatóként az edzőkérdést is gyorsan le akarja zárni. A megbízottként dolgozó Bodor Boldizsár más munkakörben maradna a klubnál, s egy olyan szakember érkezhet, aki korábban már a válogatottat is irányította.
Az új edző az a Szélesi Zoltán lehet, aki újpesti nevelésű, a csapattal kupát és szuperkupát nyert, majd a Bundesligában játszott. A magyar válogatottban 25 alkalommal szerepelt. Edzőként jelenleg az U21-es válogatottat irányítja, de 2017-ben, Bernd Storck menesztése után két meccsen irányította a nemzeti csapatot, amely előbb 2-1-re kikapott Luxemburgban, majd 1-0-ra győzte le Costa Ricát.
Dárdai Pál Németországból erősíthet
A csakfoci.hu értesülése szerint Szélesi Németországból kaphat segítséget, Dárdai azt tervezi, hogy német másod- és erőnléti edzővel tölti fel a lila-fehérek szakmai stábját.
