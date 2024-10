Marco Rossi sem hagyta szó nélkül, a focikapitány is gratulált a fiataloknak

Németh András remekelt az U21-es válogatottban

„Nem mindenkinek vezet folyamatosan felfelé az útja a karrierje során. Andris teljesítménye elég hullámzó volt az elmúlt időszakban, sokáig a gólokkal is adós maradt, illetve volt egy komoly, hosszan tartó sérülése. Nemrég vették ki a lábából a csavarokat, ez lelkileg felszabadító volt számára, illetve nemrégiben a Münsterhez került kölcsönbe, ahol érzi a támogatást, folyamatosan játéklehetőséget kap. Az U21-es válogatottban nagyon fontos szerepet töltött be az előző két mérkőzésen, a hozzáállása példaértékű volt. Az, hogy mindkét találkozón gólt is szerzett, jól mutatja, hogy kikerült a korábbi hullámvölgyből.”

A barátságos mérkőzéseket is figyelembe véve Szélesivel eddig hat mérkőzést vívott az U21-es válogatott, ezeken négy győzelem és két vereség a mérlege.