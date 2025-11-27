Párja is szerepel Radics Gigi dalában: „Rátaláltam egy olyan emberre, akire mindig is vágytam”

Radics Gigi nem tárja a nyilvánosság elé a magánéleti történéseit, de azért a nagy mérföldköveket ha akarná, sem tudná eltitkolni. Gyermeke születésekor az egész ország együtt örült vele, válása pedig szíven ütötte a rajongókat.

Radics Gigi válása új dalokat inspirált, ráadásul szerelme is dalszerzésre ösztönzi őt (Fotó: Tőke Béla/MTVA)

Radics Gigi szerelme inspirálja az új dalokat

Radics Gigi az 1980-as évek rajongója: a korszak zenei hangzásvilága mellett vonzza az akkori mentalitás és a divat is. Mint mondta, sokszor azt kívánja, bárcsak akkor élt volna.

„1996-ban születtem, mégis megmagyarázhatatlan módon vonz ez az időszak. A következő dalaimat is ez a hangulat, valamint Whitney Houston inspirálta” – kezdte a Petőfi Rádió vendégeként Radics Gigi. Hozzátette, szerinte egy előadó akkor hiteles, ha nem divathullámok formálják üzenetét és hangzását, hanem a saját élete. Az ő esetében sincs ez másképp.

Az énekesnő a rádióműsorban elárulta:

Az elmúlt pár évben sok szélsőséges dolog történt velem. Túl vagyok egy váláson. Ez megterhelő dolog, amikor az ember a családjában nem ezt látja mintaként. Viszont most rátaláltam egy olyan emberre, akire mindig is vágytam. Egy olyan társra, aki nemcsak emberileg, de a zenében is a társam. Az új albumomat is vele, Maczkó Mikivel készítettem. Nem hittem volna, hogy barátságból szerelem születhet

– osztotta meg a Kultúrfitnesz című műsor vendégeként az énekesnő. Radics Gigi már évek óta együtt dolgozik a zenésszel, de csak tavaly nyáron ébredtek rá, hogy több kezd kibontakozni közöttük a munkakapcsolatnál. Most azt is elárulta: legújabb dalához készült videóklipjében szerelme is szerepel majd. Gigi tehát új dalokkal készül, a közelmúltban pedig különleges feldolgozással rukkolt elő.

Radics Gigi és Curtis Demjén-produkciója emlékezetes maradt

Radics Gigi Curtisszel készített nemrég közös dalt. A közönség nagy szeretettel fogadta a Demjén Ferenc Szabadság vándorai feldolgozását, és biztosak abban, hogy folytatják majd a közös munkát.

Radics Gigit eljegyezték

Gigi két évvel ezelőtt vált el a férjétől, és a kislánya édesapjától, Mikus Árontól, azóta pedig keveset lehetett tudni a magánéletéről. A Bors szúrta ki elsők között, hogy a VALMAR duó és Manuel producere, Mackó Miki és Radics Gigi egy párt alkot. A szerelmesek kapcsolata azután vált nyilvánossá, hogy megosztottak egy közös romantikus fotót, ami egy párizsi kiruccanáson készült róluk. A napokban pedig ledobták az igazi bulvárbombát, elárulva Radics Gigi eljegyzésének hírét.