Kapaszkodj meg: ezért nem kér a botoxból Kourtney Kardashian!

A Kardashian család legidősebb lánya, Kourtney Kardashian elárulta, hogy soha többé nem fogja beadatni magának botox injekciókat. Ám aki azt hiszi, Kourtney Kardashian döntése mögött az áll, hogy méltósággal akar öregedni, vagy elfogadja a természet adta szépségét, az téved!

Kourtney Kardashian meglepő okkal hagyta abba a botoxolást (Fotó: AFP)

Kourtney Kardashian számára eljött a döntés órája

A csütörtöki „The Kardashians” epizódban Kourtney bevallotta. hogy nem kér töb botoxot. A 46 éves Kourtney korábban már kísérletezett a botoxszal, de pár éve tudatosan kerülte az effajta szépészeti beavatkozásokat.

Négy éve nem kaptam Botoxot, hogy nyitva maradjon a harmadik szemem

– mondta Kourtney a nővéreinek, hozzátéve, hogy ez a döntés segített az intuícióján. Kourtney hozzáállása az esztétikai beavatkozásokhoz láthatóan éles ellentétben áll édesanyja, Kris Jenner meggyőződésével.

Bár az érvelés meglehetősen szokatlan, Kourtney nincs egyedül a botox elutasításával.

Az elmúlt időszakban Kate Winslet és Kylie Kelce is arról beszélt, hogy inkább a természetes öregedést választja az injekciók vagy a plasztikai műtétek helyett. Ugyanakkor velük ellentétben Candace Cameron Bure és Amanda Seyfried nemrég nyíltan kiállt a botox mellett – írja Page Six.