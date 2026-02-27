Gáspár Virág nem lacafacázik: Azonnal tiltja ezeket a férfiakat!

Hihetetlen, hogy repül az idő: mintha csak tegnap lett volna, hogy a kis Gáspár Virdzsi tüneményes totyogósként csínytevéseivel mosolyt csalt az ország arcára. Gáspár Virág a kamerák előtt nőtt fel, a rosszcsont kislányból pedig mára magabiztos, érett nő lett.

A Gáspár család számára fontos, hogy lányaik megfelelő partnert válasszanak (Fotó: Mediaworks)

Gáspár Virág TikTok-ra rakta ki, mi nála a mérce

Sokan úgy tartják, hogy az ország egyik legdekoratívabb fiatal hölgye. Virág tesz is azért, hogy bombaformában maradjon: tudatos életmódot folytat, odafigyel a megjelenésére, formás alakját pedig szívesen megmutatja közösségi oldalain. Gáspár Győző lánya TikTokon különösen aktív, ahol nemcsak divattal és hétköznapi pillanatokkal kapcsolatos tartalmakat oszt meg, hanem olykor a magánéletébe is betekintést enged.

Milyen férfiakat „blokkol” azonnal?

Nemrég egy olyan videót tett közzé, amelyben felsorolta, milyen férfiakat „blokkol” azonnal. A lista sokakat meglepett. Virágnál ugyanis kizáró ok, ha valakinek nincs autója, ha bizonytalan, ha anyámasszony katonája, ha 24 órán át nem kommunikál. Szintén blokkolás jár, ha valaki fele-fele akar fizetni, ha féltékeny, ha sokat iszik, ha higiéniai problémái vannak, ha nincs humorérzéke vagy túl nagy az egója. De az is kizáró tényező nála, ha egy férfi 180 centiméternél alacsonyabb, illetve ha Snapchatet használ.

Gáspár Virág párja hosszú ideig Krisztián volt akivel kapcsolatuk hullámzó volt (Fotó: TikTok)

A videóhoz azt is odaírta: „Az a vicc, hogy ez nem vicc.” A kommentelők természetesen azonnal reagáltak. Volt, aki szerint több pont teljesen alapvető elvárás, mások viszont túl szigorúnak tartják a feltételeket. Egy hozzászóló például azt kérdezte: „És mi van cserébe?”. Virág erre úgy reagált, hogy tisztában van vele, magasak az elvárásai, de nagyon nehezen ad lejjebb – sőt, inkább egyáltalán nem.

Arról nincs biztos információ, hogy Virágnak jelenleg van-e párja, a lista nyilvánosságra hozatala azonban arra utalhat, hogy épp párkeresésben van. Egy biztos: Gáspár Virág 2026-ra valóban emelte a tétet, és nem fél nyíltan kimondani, mit vár el egy leendő társtól.