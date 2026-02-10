„Teljesen kiszállt” – Visszavonult Gáspár Győző lánya

Hihetetlenül sok ideig követhettük nyomon Gáspár Győzőék életét, szinte már a mindennapjaink részévé váltak, mindig feltűnnek valahol még a mai napig. Bár ennek Virág is szerves része volt, édesapja elárulta, miért nem hallani legkisebb lányukról.

Gáspár Győző lánya nem szereti a rivaldafényt Fotó: Gáll Regina/Metropol

Gáspár Győző lánya nem szerepel nyilvánosan

A celebpár legkisebb lánya, Gáspár Virág szüleivel és a család többi tagjával ellentétben nem maradt a nyilvánosság előtt, aktív szerepet sem vállal, nem látni szinte sehol.

Virág egy nagyon nehéz eset, de nagyon szeretem. Teljesen kiszállt a médiából. Bár sok megkeresést kap, nagyon komoly műsoroktól is, de őt nem lehet rávenni, hogy részt vegyen benne, el sem gondolkodik rajta. Mindig azt mondja: apa, menjél, csináld te

– nyilatkozta a Borsnak Gáspár Győző.

Virág egészen más dolgokat tart fontosnak, egyetemre jár és élvezi, hogy nem ő rá süt az a bizonyos rivaldafény. Gáspár Győző szerint lánya teljesen hátralépett, semmilyen médiaszerepelés nem érdekli, inkább a háttérben marad.

Mindeközben Gáspár Evelin a figyelem középpontjába került

Meglehetősen nagy a kettősség a két Gáspár lány között, hiszen Evelin sosem húzódott a színfalak mögé, szüleik meghagyták, hogy ezt a döntést maguk hozzák meg.

„Azt kértem a lányaimtól, hogy tanuljanak, mi megadjuk nekik a lehetőséget, ők pedig használják ezt ki. Ne akarjanak megfelelni másoknak, a külvilágnak. A szüleiknek és maguknak akarjanak csak. Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen Evelin doktorálni fog, és Virág is jó úton halad” – mondta.

Gáspár Győző és felesége, Bea támogatják a lányokat, nekik mindössze a boldogságuk a fontos.