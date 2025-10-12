Három szépség egy képen – Gáspár Bea és lányai Instagramon hódítanak

Gáspár Bea a lánygyermekek világnapja alkalmából osztotta meg azt a fotót az Instagram-oldalán, amelyen két lányával, Evelinnel és Virággal pózol.

Gáspár Bea varázslatos közös fotót osztott meg lányairól – Fotó: Markovics Gábor

Gáspár Bea és lányai felrobbantották az Instagramot

A kép még Bea 50. születésnapján készült, amikor Bea egy tűzpiros, tollakkal díszített, földig érő estélyiben tündökölt, míg Evelin és Virág elegáns fekete ruhában állt mellette.

Gáspár Evelin egy megható üzenetben fejezte ki szeretetét:

Nagyon szeretlek! Köszönöm, hogy Te vagy Anyukám!

Gáspár Virágtól is érkezett egy rövid, de őszinte vallomás:

Szeretlek

A poszt pillanatok alatt több ezer lájkot gyűjtött, a rajongók pedig elárasztották dicsérő kommentekkel Beát és lányait, kiemelve, mennyire gyönyörűek mindhárman.

Wow, gyönyörűek vagytok mind a hárman! Bea, te ugyanolyan fiatalos vagy mint 15 éve! Le a kalappal!

– írta az egyik kommentelő a poszt alá.

A lánygyermekek világnapját minden évben október 11-én tartják. Az UNICEF és partnerei 2012 óta minden évben ezen a jeles napon igyekeznek felhívni a világ figyelmét a lányok jogaira és helyzetére.