Nagyon szexi: Gáspár Evelin ruhája alig hagyott valamit képzeletre...

Gáspár Evelin, a népszerű influenszer és televíziós személyiség Komáromban jelent meg egy exkluzív eseményen, ahol minden tekintetet magára vonzott különleges, kristályhatású miniruhájával.

Gáspár Evelin kristályhatású miniruhája alig bízott valamit a képzeletre

Fotó: Bánkúti Sándor/Bánkúti Sándor

Gáspár Evelin csak úgy ragyog káprázatos ruhájában

Az áttetsző, csillogó kövekkel díszített darab kiemelte Evelin nőies alakját, miközben modern, mégis kifinomult hatást keltett. A magas nyakmegoldás és a csillogó részletek tökéletes egyensúlyt teremtettek a visszafogott elegancia és a figyelemfelkeltő glamour között. A szett egyszerű, de ízléses szandállal egészült ki, így a ruha maradhatott a középpontban.

Evelin láthatóan remekül érezte magát a reflektorfényben, mivel mosolyogva, magabiztosan pózolt a kameráknak a látványos ballonkompozíció előtt. Az Instagramon is gyorsan záporozni kezdtek a dicsérő kommentek, követői láng- és szívecskeemojikkal árasztották el a posztját.

Nem kétséges, hogy Evelin az est egyik legemlékezetesebb megjelenését produkálta.

Gáspár Evelin Instagram fotója az alábbiakban megtekinthető!