Nagyon szexi: Gáspár Evelin ruhája alig hagyott valamit képzeletre...

Az idősebbik Gáspár lány elképesztő ruhában jelent meg.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.08. 11:00
Módosítva: 2025.09.08. 12:06
Gáspár Evelin dögös megjelenés

Gáspár Evelin, a népszerű influenszer és televíziós személyiség Komáromban jelent meg egy exkluzív eseményen, ahol minden tekintetet magára vonzott különleges, kristályhatású miniruhájával.

alt=Gáspár Evelin kristályhatású miniruhája alig bízott valamit a képzeletre
Gáspár Evelin kristályhatású miniruhája alig bízott valamit a képzeletre 
Fotó: Bánkúti Sándor/Bánkúti Sándor

Gáspár Evelin csak úgy ragyog káprázatos ruhájában

Az áttetsző, csillogó kövekkel díszített darab kiemelte Evelin nőies alakját, miközben modern, mégis kifinomult hatást keltett. A magas nyakmegoldás és a csillogó részletek tökéletes egyensúlyt teremtettek a visszafogott elegancia és a figyelemfelkeltő glamour között. A szett egyszerű, de ízléses szandállal egészült ki, így a ruha maradhatott a középpontban.

Evelin láthatóan remekül érezte magát a reflektorfényben, mivel mosolyogva, magabiztosan pózolt a kameráknak a látványos ballonkompozíció előtt. Az Instagramon is gyorsan záporozni kezdtek a dicsérő kommentek, követői láng- és szívecskeemojikkal árasztották el a posztját.

Nem kétséges, hogy Evelin az est egyik legemlékezetesebb megjelenését produkálta.

Gáspár Evelin Instagram fotója az alábbiakban megtekinthető!

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
