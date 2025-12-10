"Kib**tt káosz van odakint”: Kate Winslet keményen beszólt Hollywoodnak

A Titanic egykori üdvöskéje, Kate Winslet kemény kritikát fogalmazott meg nemrég Hollywooddal kapcsolatban, pontosabban a hollywoodi öregedés kapcsán. A brit lap, a Sunday Times nemrég interjút készített a szépséges színésznővel, hogy beszélgessenek többek között a botoxról, a plasztikai műtétekről és a fogyasztó gyógyszerekről.

Az 50 éves színésznő, Kate Winslet kemény kritikát fogalmazott meg Hollywoodról / Fotó: MW

Kate Winslet teljesen kiábrándult

Az angyalarcú színésznőt 1997-es berobbanása a Titanic című filmmel, azonnal világhírnévre emelte, de így is akadt számos kritikusa a színésznőnek, amiért állítja, hogy testszégyenítés áldozata lett. Ezért hangosan kiáll a testpozitivitás mellett, úgy érzi, hogy ezt a valaha ünnepelt mozgalmat ismét elnyomja az a megszerezhetetlen „tökéletesség”, amelyet sokan hajszolnak az elmúlt években, főleg a szórakoztatóiparban.

Senki sem figyel, mert mindenki a tökéletesség eszményét üldözi, hogy több lájkot kapjon az Instagramon. Ez annyira felzaklat. Rengetegen szednek fogyasztó gyógyszereket. Nagyon vegyes. Vannak, akik önmagukat választják; mások mindent megtesznek, csak ne kelljen önmaguknak lenniük, Kib***tt káosz van odakint

- fakadt ki a színésznő.

Winslet saját bevallása szerint kifejezetten élvezi az öregedés természetes jeleit.

A kedvencem, amikor a kezed megöregszik. Az maga az élet a kezedben. A legszebb nők, akiket ismerek, mind 70 felettiek. Az bánt, hogy a fiatal nőknek fogalmuk sincs arról, mi az igazi szépség

- mondta Kate.

Bár hangnemében van némi indulatos él, Winslet nem bírálni akar, hanem segíteni - írja a Page Six.

A jelenségért leginkább a közösségi médiát és annak mentális egészségre gyakorolt hatásait okolja.

A színésznő közben új filmje bemutatására készül. A Goodbye June című alkotást fia, Joe Anders írta, ami a 22 éves fiatal első forgatókönyve. A filmben a színésznő producerként, rendezőként és főszereplőként is közreműködik. A történet központi témája az öregedés és a halál, amelyet Anders saját családi élményei ihlettek.

Az angol színésznő, Kate Winslet legfrissebb interjúja az alábbiakban megtekinthető!