Kate Winsletnek anyaként enyhült az önbizalomhiánya

Az önelfogadással hadilábon álló Kate Winslet miután anya lett, elfogadta magát, elszállt az önbizalomhiánya. Azóta pedig mindenhez a gyerekeiből merít erőt.

Kate Winslet mindenhez a gyerekeiből merít erőt. (Fotó: NORTHFOTO)

A háromgyermekes, a harmadik férjével 2012 óta egy angliai faluban élő színésznő mindenkinél jobban érti a karrier hullámvölgyeit. Ahogy valaki kinéz, jár és beszél, az meghatározhatja azt, hogy milyen munkákat kap. Winslet ezt megszenvedte, ma mégis ő a filmipar egyik legragyogóbb csillaga.

Féltem Hollywoodtól!

– mesélte Winslet a Hello magazinnak.

Kate Winsletet daginak csúfolták

A Titanic színésznője elárulta, hogy iskolás évei sem voltak könnyűek:

„Nagy, ijesztő hely, ahol mindenki vékony. Engem már tiniként bántottak, daginak csúfoltak. 14 évesen a drámatanárom azt mondta, jó színész leszek, de érjem be a kövér szerepekkel. Később ha sikerfilmet csináltam, akkor is azt éreztem, hogy csak mázlim volt, még a Titanic után is. Megőrjített, hogy sztárként tökéletesen kellett kinéznem! Akkor enyhült az önbizalomhiányom, amikor anya lettem. Két évre rá forgattam az Egy makulátlan elme örök ragyogását, és onnantól az emberek már a tehetségemet nézték”

Ha akadna egy duci lány, aki színésznő akar lenni, üzenem neki: ne hagyja, hogy bárki lebeszélje! Én megküzdöttem a vágyaimért, és győztem!