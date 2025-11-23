Te is mindig elbőgöd magad ezen az 5 filmjeleneten? Érzelmileg intelligensebb vagy, mint mások!

Vannak, akik nem képesek sírni filmeken, és vannak, akiknél csak bizonyos filmek tudják kiváltani ezt a hatást. Azonban az igazán empatikus emberek hiperérzékenyek a szereplőket érő atrocitásokra. Volt már olyan, hogy egy víz alatti jelenetnél visszatartottad te is a lélegzeted? Vagy éreztél már haragot, amikor a kedvenc karakteredet valaki átverte, és ez számára még nem derült ki? Ejtettél már el pár könnycseppet, ha valami tragédia történt a főszereplővel? Akkor egy nagyon együttérző ember vagy, aki igazán bele tudja élni magát a filmek világába!

Filmek, amelyek sírásra késztetnek együttérző – Fotó: WALT DISNEY PRODUCTIONS / Northfoto

Ha téged is megsirattak ezek a filmek, akkor te az érzelmileg intelligens emberek közé tartozol:

1. Az oroszlánkirály (1994)

A klasszikus Disney-mese Shakespeare Hamlet tragédiájából inspirálódott. A mese eget rengető és mindent betöltő erejét Hans Zimmer zenéje teremti meg. És hát ki ne sírná el magát azon a jeleneten, amikor a kis Simba szólongatja az édesapját, aki életét vesztette testvére keze által, vagy amikor Mufasa szelleme leszól az égből Simbához.

2. Coco (2017)

A mese a mexikói halottak napjáról, a dia de muertosról szól. A Disney-Pixar film legszívbemarkolóbb jelenete, amikor a film végén Miguel énekszóval próbálja emlékeztetni nagymamáját az édesapjára, hogy annak emléke ne halványuljon el.

3. Fel (2009)

A történet egy zsémbes öregúrról szól, akiről kiderül, hogy valójában azért ilyen házsártos, mert szeretett felesége már nem él, ő pedig egyedül maradt a közös emlékeket őrző házban. A mese gyönyörűen ábrázolja egy örök társ elvesztésének fájdalmát.

4. Titanic (1997)

A Titanic-film nemcsak a hajókatasztrófa utolsó pillanatait mutatja be, hanem egy társadalmi szférákat átszelő, friss és lángoló szerelmet láthatunk kibontakozni Jack és Rose között. Azonban épphogy egymásra találtak, sorsuk tragikus véget ér. Jack ugyanis feláldozza magát azért, hogy szerelme megmeneküljön.

5. Egy makulátlan elme örök ragyogása (2004)

Egy igazán nagy szerelmi kapcsolatot elgyászolni hatalmas feladat. Ilyenkor sokszor érezhetjük azt, hogy legszívesebben inkább kitörölnénk előző kedvesünk emlékét, csak hogy ne fájjon annyira a hiánya. Ezzel viszont nemcsak a közös emlékeket veszítjük el, hanem a saját lelkünk egy részét is. Ezt dolgozza fel Jim Carrey és Kate Winslet filmje is – írja a Life.hu.