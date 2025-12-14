Kim Kardashian mellei majdnem kiestek ruhájából

Kim Kardashian merész szettben jelent meg Cade Hudson menedzser karácsonyi partiján – közölte a DailyMail. A sztár a határokat feszegette a selymes anyagú, szűk ruhájával. A szett központi része a melltartója és kitüremkedő mellei voltak, amiket alig takart a fekete ruha.

Kim Kardashian ruhájából kibuggyantak mellei

Fotó: NurPhoto via AFP

Nem lehet nem ránézni Kim Kardashianre

A merész megjelenésre egy nappal azután került sor, hogy a The Kardashians legutóbbi epizódja lement adásban. Kim fekete szettje nem bízott semmit a képzeletre, mindent megmutatott, amit csak lehet. A karácsonyi hangulatú díszek és színek helyett fekete özvegyként vonult végig, kissé szexi Demóna-hatást keltve.

Az alakformáló ruhát viselő üzletasszony a hideg miatt kénytelen volt felvenni egy szőrös fekete kabátot kiegészítőként, azonban ez pont annyira védte a hidegtől, mint nyitott ruhája. A dús idomú Kim hozzá jellemző módon erőteljes sminket viselt.

Cade Hudson partijának további vendégei között ott voltak a Hilton család tagjai is, valamint Emma Roberts és Ashley Benson. Emellett Tyga, Lori Loughlin, Emma Roberts és Kristen Stewart szintén részt vettek az eseményen.

Paris Hilton húga, Nicky Hilton egy klasszikusan elegáns, fekete flitteres ruhában érkezett a bulira, amely magas sliccel és a vállára terített fekete tollas stólával tette teljessé megjelenését.