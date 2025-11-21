Duzzad a botrány a realitysztár körül. Kim Kardashian ugyanis megengedte 12 éves lányának, hogy piercinget csináltasson – írta a Life. Nem is akárhova!

Botrány! Kim Kardashian 12 éves lánya piercinget csináltatott Fotó: NurPhoto via AFP

Most egy szakember figyelmeztet arra, milyen veszélyekkel jár ez a tevékenység.

North West, Kim Kardashian lánya olyan videót osztott meg az interneten, amin mindenki ledöbbent. Úgynevezett dermális, bőr alá ültetett piercinget csináltatott magának. Nem máshova, mint az egyik legfájdalmasabb helyre, az ujjába.

A témát a szakértők sem hagyják szó nélkül.

A legtöbb piercingstúdió 18 éven alattiaknak nem végzi el a beavatkozát, sőt az ujjakon még felnőtteknek sem javasolják

– nyilatkozta egy testékszer-szakértő.

Most pedig Dr. Donald Grant gyermekorvos üzent Uniladen keresztül a világsztárnak, amiben figyelmeztette, milyen következményekkel járhat az apróságnak tűnő piercing.

A dermális piercingek, különösen az ujjakon elhelyezettek, számos kockázatot rejtenek magukban, amiket az emberek általában alábecsülnek. Irritáció, kilöködés, és allergiás reakciók is felléphetnek. Ráadásul az ujjainkon fokozottan igaz ez az akadások, nyomások és az állandó mozgás miatt. Így sokkal magasabb a szövődmények kockázata. Erre a területre különösen veszélyesek a baktériumok, és az apró sérülések, így a fertőzések is könnyebben elterjedhetnek. Ha nem vesszük észre időben a tüneteket - mint például a bőrpír, duzzanat, vagy szokatlan váladékozás - akkor súlyosabb problémát is okozhatnak

– írta a szakértő.

Bizonyára Kim Kardashian ezekkel nem számolt, vagy lehet, hogy egy jól átrágott döntést hozott - mindenesetre a közvélemény nem túl pozitív.

North West (12) Shows off her new finger piercing. 👀 pic.twitter.com/k1Lb5jSxdK — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) November 12, 2025