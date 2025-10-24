Stockholm-szindróma kínozta Kim Kardashiant

A Stockholm-szindróma egy pszichológiai jelenség, amikor egy túsz vagy bántalmazott személy érzelmi kötődést, empátiát vagy lojalitást alakít ki az elrablójával vagy bántalmazójával szemben. Kim Kardashian a válása óta nem érzi volt férje megmentésének szükségét, amelyből kialakult nála a mentális betegség.

Stockholm-szindróma alakulhatott ki a sztár szerint férje miatt Fotó: NurPhoto via AFP

Stockholm-szindróma miatt akarta folyton megmenteni volt férjét

Kim Kardashian őszintén beszélt arról, mennyire megterhelő volt számára a házassága Kanye Westtel a The Kardashians legújabb, hetedik évadában.

A valóságshow egyik új epizódjában Kim arról vallott, hogy a kapcsolatuk — amelyből négy gyermekük született — hosszú időn át stresszelte őt. „Nem volt pikkelysömöröm, mióta elváltam, most viszont újra előjött” – mondta, hozzátéve, hogy az utóbbi időben lelkileg is nagyon próbára tette őt Kanye. „Valószínűleg a stressztől tört ki újra. Mindig úgy éreztem, meg kell védenem, amit védenem kell.” - írta az Unilad.

Kim arról is beszélt, hogy nyugtalanítja volt férje nyilvános, kiszámíthatatlan viselkedése.

Szegény gyerekeim... Mindenki más talán képes kezelni, de nekem őket kell megóvnom. Tudni fognak dolgokat, fel fognak nőni, látni fogják, mi történik. Az anyai feladatom az, hogy amikor ez zajlik, megvédjem őket

A sztár elmondta, hogy négy gyermeke — a 12 éves North , a 9 éves Saint , a 7 éves Chicago és a 6 éves Psalm — közül egyikük nemrég hallott apja viselkedéséről, és ez aggodalmat keltett benne. Kim azt is bevallotta, hogy a válás idején úgy érezte, mintha Stockholm-szindrómában szenvedett volna Kanye mellett.

„Mindig bűntudatom volt, mindig próbáltam védeni és segíteni őt” – vallotta be.

Azt éreztem, hogy ki kellett volna tartanom, vagy hogy meg tudtam volna menteni. De most először nem éreztem többé ezt a felelősséget

A jelenlegi kapcsolatukat Kim iszonyúan szomorúnak nevezte. A pár 2022-ben vált el, de Kanye azóta is gyakran támadja volt feleségét a gyerekek nevelése miatt.

Egy korábbi interjúban Kanye azt mondta: „Ez a fehér nő és ez a fehér család irányítja ezeket a fekete gyerekeket, akik félig az én gyerekeim... és ezt mindenki orra alá dörgölik.”