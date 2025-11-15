RETRO RÁDIÓ

Meghan Markle-t darabokra szedték a luxusparti után: „Meghan megőrjít"

Kris Jenner 70. születésnapi bulija botrányba fulladt a hercegi pár számára. Meghan Markle és Harry herceg nem erre számított.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 18:30
Meghan Markle újabb támadás középpontjába került, miután váratlan botrány robbant ki Kris Jenner sztárokkal telezsúfolt 70. születésnapi partiján. A Beverly Hills-i James Bond-tematikájú estély Jeff Bezos és Lauren Sánchez otthonában zajlott, és a sussexi pár számára elegáns hollywoodi estének indult. A végeredmény azonban törölt Kardashian-fotók, zavarba ejtő találgatások és Bethenny Frankel kíméletlen kirohanása lett – írja az Express.

Meghan Markle és Harry herceg nem erre számított.
Meghan Markle és Harry herceg nem erre számított. Fotó: JLPPA / Bestimage

A feszültség akkor indult el, amikor Kris és Kim Kardashian közzétettek, majd gyorsan töröltek több felvételt, amelyen Harry herceg és Meghan is szerepelt. A közösségi médiában azonnal megjelent a kérdés, mi történhetett a házban, ahol – ahogy egyes amerikai források állítják – a pár „teljes Kardashian-káoszba” csöppent.

Bethenny Frankel a The Toast műsorában tálalt ki. 

Lauren Sánchez ugyanaz a típus, mint Meghan Markle, csak szabályok nélkül. Le se sz*r mindenkit

- mondta, hozzátéve, hogy Sánchez nem tartozik elszámolással senkinek, azt tesz, amit akar, úgy viselkedik, ahogy akarja, és úgy adományoz, ahogy kedve tartja. 

Meghan viszont túl sok szerepet próbál egyszerre felvenni. Szerintem ő maga sincs tisztában azzal, kicsoda valójában. Nagyon nehéz egyszerre a Kardashian-parti középpontjában lenni, és közben mindazt megtestesíteni, amit szeretne

A kijelentések felrobbantották az X-et is. Egy felhasználó így fogalmazott: Meghan megőrjít. Egyik percben terhesen twerkelős videókat tölt fel, a másikban pedig úgy tesz, mintha túl fontos lenne ahhoz, hogy lefotózzák.”

Meghan Markle-t és Harry herceget sokkolta a fogadtatás

A háttérben egy újabb forrás szintén olajat öntött a tűzre. Rob Shuter újságíróval egy bennfentes azt közölte, hogy Meghan és Harry „horrorizálva” reagált a kamerák sokaságára, amelyek már a belépés pillanatától mindenhol jelen voltak. A forrás szerint ez volt „a legrosszabb rémálmuk”. Elmondása alapján egy visszafogott, privát estére számítottak, ehelyett viszont kész reality-forgatás fogadta őket: kamerák minden sarokban, mikrofonok a csillárokban, drónok a ház körül. A bennfentes hozzátette, hogy legalább három profi stáb rögzített mindent, még a biztonságiak mellkasán is GoPro volt. A forrás szerint Meghan halálra rémült, Harry pedig próbálta humorral oldani a helyzetet, de látszott rajta, hogy mihamarabb távozna.

A pár állítólag még éjfél előtt elment, éppen a meglepetésként érkező Bruno Mars fellépése előtt. A bennfentes úgy fogalmazott: 

Úgy érkeztek, hogy kapcsolatokat építsenek, de végül egy realityshow kellős közepében találták magukat

Érkezésükkor még mosolyogtak és kézen fogva léptek a kamerák elé, ám a bent tapasztalt folyamatos felvétel és a körülöttük mozgó stábok teljesen más hangulatot teremtettek, mint amire számítottak. 

Kris Jenner gyors döntése, hogy a párról készült fotókat eltávolítsa, tovább fokozta a találgatásokat arról, mi történt valójában, és miért távozott a sussexi pár ilyen hirtelen.

 

