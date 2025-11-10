Bajba sodorta Meghan Markle a barátnőjét – hatósági eljárás indult

Meghan Markle híres barátnőjének könyvesboltja veszélybe kerülhet, miután állítólag feljelentették Meghan egyik termékének engedély nélkül árusításért.

Meghan Markle pop-up boltja botrányt okozott Fotó: AFP

Engedély nélküli italárusítás miatt feljelentették Meghan Markle barátnőjét

A hercegné múlt héten jelentette be az első „pop-up bolt” megnyitását az As Ever márkájához a kaliforniai Godmothers könyvesboltban. Az üzletet a könyvügynök Jennifer Rudolph Walsh és a kozmetikai nagyvállalkozó Victoria Jackson irányítják.

Meghan csütörtökön több fotót is posztolt az Instagramon a pop-upról, bemutatva az As Ever termékeit, a gyümölcslekvároktól és gyertyáktól kezdve a gyógynövényteákig és fűszerkészletekig. Azonban az éles szemű nézők észrevettek valami szokatlant a sokféle termék között, ami gondot jelenthet az üzlet tulajdonosainak.

Egy vásárló által az üzletben készített videóban nyitott pezsgősüveget lehetett látni jégkádba helyezve, míg egy másik dobozban állítólag három As Ever bor is ki volt állítva.

Kaliforniai engedélyezési szabályok szerint a vállalkozásoknak alkoholengedéllyel kell rendelkezniük, ha jogszerűen szeretnének italt árusítani az üzletben vagy azon kívül.

A Daily Mail azonban arról számolt be, hogy bár a Godmothers 2024 júniusában kérelmezte az engedélyt, az még nem került jóváhagyásra. Többen állították, hogy az üzletet bejelentették a hatóságoknak, akik büntetést szabhatnak ki, ha megsértették az engedélyezési szabályokat.

Meghan As Ever márkája korábban online kínált különféle termékeket, ez volt az első alkalom, hogy fizikai üzletben is elérhetők voltak.

Meghan legutóbbi italpiacra dobott terméke augusztusban jelent meg, de az elődjéhez képest a készlet még nem fogyott el, és továbbra is megvásárolható a weboldalán. Ezzel szemben Meghan 2023-as rozéja az indulás napján, júliusban egy órán belül elfogyott.