Kitálalt a szakértő: ez az egyértelmű jele annak, hogy Harry és Meghan házassága válságba került

A sussexi hercegi pár egy hollywoodi forrás szerint házasságbeli problémákkal küzd.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.11.07. 17:00
Harry herceg királyi család Meghan Markle házasság

Mint arról korábban beszámoltunk, kilenc év szünet után visszatérhet a színészkedéshez Meghan Markle. A sussexi hercegné kapcsán ugyanis egy hozzá közel álló forrás nemrég azt nyilatkozta, hogy a színésznő, aki a Brilliáns elmék című sorozatnak köszönhetően szerzett hírnevet elsőként, új szerepet vállalt el. Ez a hír pedig azok után érkezett, hogy Meghant nemrég látták a Close Personal Friends című vígjáték forgatásán. Ez pedig egy, a párhoz közeli forrás szerint igazából az utolsó szög házasságuk koporsójában.

Törésponton van Meghan Markle és Harry herceg házassága
Törésponton van Meghan Markle és Harry herceg házassága. Fotó: Anadolu via AFP

Törésponton van Meghan Markle és Harry herceg házasságában

Habár a szenzációs hírt követően az első információk arról szóltak, hogy a herceg támogatja feleségét abban, hogy újra színészként dolgozzon, azonban most egy hollywoodi forrás már másról nyilatkozott:

Meghan visszatérése nemcsak a színészkedésről szól, hanem a szabadságról is. Már régóta vágyott arra, hogy visszatérhessen az iparágba, és ez a projekt azt jelenti számára, hogy végre kiléphet Harry árnyékából 

- közölte a névtelen informátor kiemelve, hogy Meghan visszakanyarodása a filmiparba, az eddigi legnyilvánvalóbb jele annak, hogy a házassága Harry-vel válságba kerülhetett - írja az Express.

A Close Personal Friends című filmben olyan világsztárok oldalán játszhat majd a hercegné, mint Brie Larson, Lily Collins, Brit Henry és Jack Quaid. 

 

