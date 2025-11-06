Erre senki sem számított: 9 év után visszatér a színészkedéshez Meghan Markle

Meghan Markle színésznőként szerzett népszerűsége magának, még a Harry herceggel való románca előtt. A herceggel való kapcsolata miatt azonban vissza kellett lépnie a karrierjétől. Sussex hercegnéje hosszú kihagyás után azonban úgy döntött, újra beleveti magát karrierjébe és híres színészekkel fog együtt dolgozni.

Meghan Markle 9 év után visszatér a színészkedéshez Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Meghan Markle világsztárokkal együtt tűnik fel a képernyőn

A színésznő a Briliáns elmék című sorozat egyik meghatározó alakja volt és 2011-2018 között alakította a leghíresebb szerepét, Rachel Zane-t. A rajongók még olyan filmekben láthatták, mint a 2016-os romantikus vígjáték, a Kézikönyv randevúhoz, de ezek után felhagyott szakmájával.

A hercegné nem hagyta teljesen maga mögött a filmezést, a With Love, Meghan című Netflix-sorozata 2025 márciusában indult. A sorozatban a színésznőnek nem egy szerepet kellett eljátszani, hanem önmagát adhatta és a nézők betekintést nyerhettek a valódi életébe.

A hercegné a fiktív filmekben való szereplést sokáig elkerülte és inkább gyermekeire és virágzó üzletére koncentrált. Most azonban úgy tűnik, Markle visszatér filmszerepeihez.

A híresztelések szerint egy új film forgatásán látták a színésznőt. A Close Personal Friends című filmben olyan világsztárok játszanak, mint Brie Larson, Lily Collins, Brit Henry és Jack Quaid.

A források szerint Markle lassan próbálja újra megszokni a színészi életet.

Meghan óvatosan újra teszteli a vizet, hogy milyen érzés visszatérni a filmezés világába

A forrás azt is elmondta, hogy a hercegné már több felkérést is kapott, de eddig egyik szerep sem nyerte el a tetszését. Ami pedig Harry herceget illeti, a herceg teljesen támogatja felesége boldogságát és karrierjét - írja a DailyStar.