Megható! A Megasztár énekese leszögezte: a szentestét csak az édesanyjával hajlandó eltölteni

Torres Dani a Megasztár 2. évadában szerzett népszerűséget, ami azóta is tart. Jelenleg új lemezen dolgozik és a népszerű Csináljuk a fesztivált!-ban is szerepel. Az ünnepekkor azonban egy kicsit ő is elcsendesedett.

Torres Dani a Csináljuk a fesztivált! színpadán ereszti ki hangját (Fotó: Szabolcs László)

Torres Dani édesanyja társaságában töltötte a karácsonyt

„A karácsonyt úgy ünneplem, hogy a 24-e szent és sérthetetlen, és édesanyámmal töltjük együtt. 25-én szoktunk a tágabb családdal találkozni” – árulta el az M2 Petőfi TV műsorában.

„Édesanyám mindig meglep kulináris különlegességekkel. Múltkor volt ecuadori ceviche, máskor rosé kacsa, vagy gesztenyével töltött pulyka… Mindig kitalál valami elképesztően fantasztikus finomságot” – sorolta az ecuadori születésű énekes, aki a Megasztár második évadának negyedik helyezettje lett. A TV2 tehetségkutatója óta is aktív a zenei pályán: Torres Dani dalainak száma szépen nő, ugyanis épp új lemezén dolgozik, és a Csináljuk a fesztivált! című népszerű énekes műsorban is fellép. A Bikini együttes ikonikus dalát viszi színpadra.

Bikinit énekel a Csináljuk a fesztivált!-ban

„Amikor felkértek a Csináljuk a fesztivált! című műsorba, nagyon örültem. Ez már a második alkalom, de nagy bánatomra, múltkor rögtön kiestem. Most nagyobb elvárásokkal indultam!” – nevetett Torres Dani, aki a Bikini Ki visz majd haza című dalát kapta, ami különösen közel áll a szívéhez: tábortűznél ezt a dalt gitározva csavarta el a lányok fejét.

Ha gitárt kap a kezébe egy fiú, és nekiáll tanulni a hangszert, ez pont egy olyan nóta, ami alkalmas arra, hogy tábortűznél el lehessen játszani

– ismerte el az énekes, akinek a műsor igazi örömzenélés.

„Úgy adta az élet, hogy 23 éves korom óta rengeteget álltam kamera előtt. Mentem mindenféle műsorba is, sok mindent csináltam. Színészként is volt sok szituáció, forgatás, színpad… A Csináljuk a fesztivált! számomra egy nyugis, laza közeg, amit csak élvezni kell” – nyugtázta a korábban magát filmszerepben is kipróbáló énekes.