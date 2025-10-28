Életveszélybe került Torres Dani a külföldi útján

Sokaknak a második Megasztárból lehet ismerős, ezt az évadot nyerte 2005 áprilisában Caramel, Palcsó Tamás és Tóth Gabi előtt. Az ecuadori, quitói születésű Torres Dani negyedik lett, azóta is gitárosként, énekesként lép fel. A régi társakkal nemigen találkozik, inkább csak a Facebookon követi őket.

Torres Danit sokan felismerik a Megasztár óta

Fotó: Szabolcs László

A 43 éves zenészt meghívták nemrég a Csináljuk a fesztivált! című műsorba a Duna TV-be, ott decemberben lesz látható, de még nem mondhatja el, mivel lép színpadra. Idén kijött egy új dala, A mese szerint. „Sok minden van ebben a szerzeményben: aki meghallgatja, a szöveg több rétegét tapasztalhatja meg. A történet egy fiktív tragédia, egy félresikerült házassági terv és egy öngyilkosság története, ezt meséli el a narrátor, a férj” – mesélte az énekes, aki szerint a cím pont a boldogságot sugallná, de mást kap, aki figyelmesen hallgatja.

Korábban arról lehetett olvasni, hogy megviselte egy szakítása. „Rengeteg szakításom volt, és költői túlzásba szeretem rakni az ilyen történeteket. Pszichológiailag érdemes megvizsgálni, ha ilyen történik. Egy szakítás után persze az ember soha nem boldog. Utána Peruba utaztam, ami fantasztikus hely, abszolút feltöltött. Az is egy családi utazás volt, mint most Uganda” – mesélte.

Torres Dani utazása emlékezetes maradt

„Fantasztikus hely. Biztonságos, az emberek barátságosak, a környezet nagyon szép. Fantasztikus volt látni a csimpánzokat, gorillákat is közelről. Ezek az emberszabásúak teljesen közösségként működnek, nagyon sokat tanultam arról, hogyan élnek.”

Voltak ijesztő pillanatok, egyszer például elkezdett rohanni felém egy csimpánz. Arra gondoltam, hogy Jézusom, most fogok meghalni, de elfutott mellettem, nekiütközött egy fának.

„A csoport mellett persze mindig voltak fegyveres emberek is, az állatok pedig hozzászoktak már a turistákhoz. Több nemzeti parkot láttunk, jártunk az Edward-tónál, elefántokat, krokodilokat, vízilovakat nézni. Korábban Tanzániában már jártam, megmásztam a Kilimandzsárót. Afrika teljesen más arcát láttam akkor, de mondhatom, hogy beleszerettem a kontinensbe” – jegyezte meg a gitáros-énekes.