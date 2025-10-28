Életveszélybe került Torres Dani a külföldi útján
A Megasztár énekese Ugandában járt, imádta az utazás minden percét, de egyszer veszélyes helyzetbe került. Torres Dani filmzenét ír, hamarosan a Duna TV-n lesz látható és decemberben már egy új lemezt kell előkészítenie.
Sokaknak a második Megasztárból lehet ismerős, ezt az évadot nyerte 2005 áprilisában Caramel, Palcsó Tamás és Tóth Gabi előtt. Az ecuadori, quitói születésű Torres Dani negyedik lett, azóta is gitárosként, énekesként lép fel. A régi társakkal nemigen találkozik, inkább csak a Facebookon követi őket.
A 43 éves zenészt meghívták nemrég a Csináljuk a fesztivált! című műsorba a Duna TV-be, ott decemberben lesz látható, de még nem mondhatja el, mivel lép színpadra. Idén kijött egy új dala, A mese szerint. „Sok minden van ebben a szerzeményben: aki meghallgatja, a szöveg több rétegét tapasztalhatja meg. A történet egy fiktív tragédia, egy félresikerült házassági terv és egy öngyilkosság története, ezt meséli el a narrátor, a férj” – mesélte az énekes, aki szerint a cím pont a boldogságot sugallná, de mást kap, aki figyelmesen hallgatja.
Korábban arról lehetett olvasni, hogy megviselte egy szakítása. „Rengeteg szakításom volt, és költői túlzásba szeretem rakni az ilyen történeteket. Pszichológiailag érdemes megvizsgálni, ha ilyen történik. Egy szakítás után persze az ember soha nem boldog. Utána Peruba utaztam, ami fantasztikus hely, abszolút feltöltött. Az is egy családi utazás volt, mint most Uganda” – mesélte.
Torres Dani utazása emlékezetes maradt
„Fantasztikus hely. Biztonságos, az emberek barátságosak, a környezet nagyon szép. Fantasztikus volt látni a csimpánzokat, gorillákat is közelről. Ezek az emberszabásúak teljesen közösségként működnek, nagyon sokat tanultam arról, hogyan élnek.”
Voltak ijesztő pillanatok, egyszer például elkezdett rohanni felém egy csimpánz. Arra gondoltam, hogy Jézusom, most fogok meghalni, de elfutott mellettem, nekiütközött egy fának.
„A csoport mellett persze mindig voltak fegyveres emberek is, az állatok pedig hozzászoktak már a turistákhoz. Több nemzeti parkot láttunk, jártunk az Edward-tónál, elefántokat, krokodilokat, vízilovakat nézni. Korábban Tanzániában már jártam, megmásztam a Kilimandzsárót. Afrika teljesen más arcát láttam akkor, de mondhatom, hogy beleszerettem a kontinensbe” – jegyezte meg a gitáros-énekes.
A decemberi lemez készül, kezd összeállni: ezt mindenképp meg kell csinálnia addig legalább demószinten, támogatást kapott rá. Egy filmzene megírására is felkérték, egy barátja filmjéhez kell zenét szerezni. „Mindig szerettem volna ilyen munkát, a filmzeneszerzés más agyi állapotot követel” – vélekedett.
Astor Piazzolla argentin zeneszerző ma már klasszikusnak számító María De Buenos Aires című tangóoperájában is szerepel. „December 6-án és 7-én lesz előadásunk Debrecenben.”
Ezt a darabot Magyarországon először mi csináltunk meg a debreceni Csokonai Nemzeti Színház gondozásában.
„Horacio Ferrer szövegei is zseniálisak benne, ő sok szürrealista verset írt. Argentin barátaimat kérdeztem, hogy egy-két szó mit jelent, és ők sem tudták pontosan, mondták, hogy a nagyapjuk használt ilyen szavakat. Bemutattuk már Budapesten is, és nagyon örülnék, ha újra lenne a fővárosban” – mesélte.
