Meghan Markle nem talált valódi szakmai irányt – küszködik a sussex-i hercegné

Meghan Markle visszatérése az alakításhoz Kim Kardashian-energiát sugároz – állította egy királyi szakértő. A 44 éves sussexi hercegné saját magát játssza az Amazon MGM Studios készülő produkciójában, a Close Personal Friends című filmben, amelyben Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid, valamint a brit Henry Golding is szerepel.

Meghan Markle önmagát fogja eljátszani – Fotó: Getty Images / hot! magazin

Az amerikai kommentátor, Kinsey Schofield a The Sun YouTube-műsorában beszélt arról, hogy Meghan új lépése „Kardashian-energiát” kelt, mivel Kim Kardashian több filmben és sorozatban is saját magát alakította. 2010-ben Kim és húga, Khloe a 90210 egyik epizódjában jelentek meg, kezükben a Dash butik táskákkal. Kim feltűnt az Így jártam anyátokkal egyik jelenetében is, Marshall képzeletében, valamint egyéb sorozatokban.

Meghan Markle nem találja a helyét

A műsor másik vendége, Charlie Rae újságíró úgy vélte, Meghan különféle inkarnációkban fog tovább dolgozni: új Netflix-műsorok, új tervek, új termékek, például a nemrég indított As Ever márka.

Meghan nem talált valódi szakmai irányt, noha a királyi családon belül komoly karriert építhetett volna. Ehelyett most apró szerepekben tűnik fel egy filmben, lekvárt készít, karácsonyi műsorokban szerepel, miközben továbbra is védi gyermekeinek képmását, és eltávolíttatja a felvételeket, ha akár egy fül is látszik valamelyikükről

Rae hozzátette, hogy kíváncsi lenne, mennyit keres Meghan a filmben eltöltött időért, szerinte az összeg jelentős lehet.

Meghan Los Angelesben született, szerepelt a Borzalmas főnökök és az Emlékezz rám című filmekben, majd a Briliáns elmék című jogi sorozat hozta meg számára az áttörést, ahol Rachel Zane-t alakította. 2017-ben, az eljegyzése előtt közölte, hogy felhagy a színészettel.

Három hónappal ezelőtt Meghan egy podcastban elismerte, hogy néha hiányzik neki a színészet. Most, nyolc évvel visszavonulása után, ismét Hollywoodba tér vissza.