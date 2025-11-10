„Nem kérek bocsánatot ezért. Szeretem ezt” – Harry herceg megint borsot tört Vilmos orra alá
A sussexi herceg ismét a figyelem középpontjába került a brit sajtóban, miután egy héten belül több lépésével is felháborodást váltott ki. Harry herceget azzal vádolják, hogy megpróbálta túlszárnyalni bátyját, Vilmos herceget, aki a múlt héten történelmi látogatást tett Brazíliában a rangos Earthshot-díj ötödik évfordulója alkalmából. Harry ezzel egy időben Kanadába utazott, ahol a veteránokkal és katonai jótékonysági szervezetekkel találkozott.
Az időzítés miatt többen azt sugallták, hogy a sussexi herceg szándékosan próbálta elvonni a figyelmet testvéréről. Nem ez az első eset, hogy a két testvér eseményei ütköznek. 2022-ben, amikor Vilmos Bostonban vett részt az Earthshot-gálán, Harry és Meghan éppen akkor mutatták be Netflix-dokumentumfilmjük előzetesét. Egy évvel később, 2023-ban Vilmos herceg Szingapúrban vett részt a díjátadón, miközben Harry New Yorkban szólalt fel a Stand Up for Heroes jótékonysági eseményen. 2024-ben, Vilmos fokvárosi látogatásával egy időben, Harry herceg Chicagóban tűnt fel a Pat Tillman Foundation gáláján – írja a Mirror.
A mostani vita hátterében nemcsak a kanadai út időzítése áll, hanem Harry új esszéje is, amelyet „What it means to be British”, azaz ,,Mit jelent britnek lenni" címmel írt. A herceg ebben arról elmélkedett, mit jelent számára britnek lenni, annak ellenére, hogy már évek óta az Egyesült Államokban él.
Bár jelenleg az Egyesült Államokban élek, Nagy-Britannia az a ország, amelyet büszkén szolgáltam és amelyért harcoltam. A kantin, a klubház, a kocsma, a lelátó tréfálkozásai – bármilyen nevetségesen is hangzik, ezek azok a dolgok, amelyek britté tesznek minket. Nem kérek bocsánatot ezért. Szeretem ezt
– írta.
A viselkedéselemző Judi James szerint a szöveg szóhasználata sokatmondó. „A »bár jelenleg az Egyesült Államokban élek« megfogalmazás különösen érdekes, mert a »jelenleg« és a »talán« szavak azt sugallják, hogy ez az állapot nem végleges. Mintha nyitva hagyná az ajtót egy esetleges visszatérés felé” – mondta. James szerint ez akár azt is jelentheti, hogy Harry honvágyat érez, sőt, talán a bátyját is hiányolja:
Harry egy olyan férfi, aki mindig is a testvérével való tréfálkozásból élt – most mintha ezzel is azt üzenné, hogy hiányzik neki Vilmos.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az esszé hangvétele azt mutatja, Harrynek hiányzik valami az amerikai életéből. „Úgy tűnik, zavarban van emiatt a beismerés miatt. Amikor azt írja: »bármilyen nevetségesen is hangzik«, az mintha a saját amerikai közönségének, sőt talán a családjának is egyfajta bocsánatkérés lenne a nosztalgia miatt.”
Közben a brit sajtó Vilmos herceg útját is figyelte, amely során a trónörökös Brazíliában részt vett a COP30 klímakonferencián. A herceg diplomatikusan elkerülte, hogy testvéréről vagy a családot érintő botrányokról kérdezzék, mindössze annyit mondott:
Olyan emberekkel akarom körülvenni magam, akik jót tesznek.
Harry ezzel szemben Torontóban vett részt a True Patriot Love’s National Tribute Dinner rendezvényén, ahol beszédet mondott a kanadai katonákkal való kapcsolatáról, és humorral próbálta oldani a feszültséget. „Ó, a Dodgers-sapka, a »hatgate«. Először is, elnézést kérek Kanadától, hogy azt viseltem. Kényszerhelyzetben voltam, a Dodgers tulajdonosa hívott meg a páholyba, és udvariatlanság lett volna visszautasítani” – viccelődött, majd hozzátette:
Amikor kevés hajad maradt a fejtetőn, és reflektorok alatt ülsz, bármilyen sapkát elfogadsz.
A hétvégén azonban újabb felháborodást váltott ki, hogy miközben a királyi család tagjai Londonban a Remembrance-ünnepségen tisztelegtek a háborús hősök előtt, Harry és Meghan Markle részt vettek Kris Jenner 70. születésnapi partiján Jeff Bezos 125 millió fontos Beverly Hills-i villájában. A vendégek között volt Bill Gates, Adele és Justin Bieber is. Harry fekete szmokingot és fehér inget viselt, mellén piros pipaccsal, míg Meghan hosszú, fekete garbót és magas sliccelésű szoknyát.
A közvélemény szerint ez a döntés rossz üzenetet küldött a brit közönségnek, különösen a megemlékezés időszakában. Harry csapata közleményben reagált:
Az eseményeket közel egy éve tervezték. A fő rendezvény dátumát nem Harry herceg határozza meg, hanem a szervező jótékonysági szervezet. A megemlékezés időszaka hagyományosan november 1. és 11. között zajlik, így a dátumokat nem lehetett megváltoztatni.
A szóvivő hozzátette: „Az utazások bejelentésének idejét mindig a biztonsági tanácsadók határozzák meg. Ez a látogatás hónapok óta készül, és visszatérés egy olyan városba, amely különleges helyet foglal el a herceg szívében, hiszen itt rendezték meg 2017-ben az Invictus Games-t.”
Harry herceg provokálhatja a királyi családot
A királyi szakértő, Tom Sykes szerint azonban ez az időzítés rosszul hatott a palotára. „Harry döntése, hogy a hagyományos megemlékezési időszakban tartson nyilvános eseményt, sokak számára provokatívnak tűnhet. Azt a benyomást kelti, mintha a motivációi inkább a sértettségről és a bosszúról szólnának, nem pedig a tiszteletről. Ez pedig újra megmutatja, hogy a testvérek közötti fegyverszünet korántsem stabil” – írta.
