„Nem kérek bocsánatot ezért. Szeretem ezt” – Harry herceg megint borsot tört Vilmos orra alá

Az időzítés miatt többen azt sugallták, hogy a sussexi herceg szándékosan próbálta elvonni a figyelmet testvéréről. Nem ez az első eset, hogy a két testvér eseményei ütköznek. 2022-ben, amikor Vilmos Bostonban vett részt az Earthshot-gálán, Harry és Meghan éppen akkor mutatták be Netflix-dokumentumfilmjük előzetesét. Egy évvel később, 2023-ban Vilmos herceg Szingapúrban vett részt a díjátadón, miközben Harry New Yorkban szólalt fel a Stand Up for Heroes jótékonysági eseményen. 2024-ben, Vilmos fokvárosi látogatásával egy időben, Harry herceg Chicagóban tűnt fel a Pat Tillman Foundation gáláján – írja a Mirror.

A mostani vita hátterében nemcsak a kanadai út időzítése áll, hanem Harry herceg új esszéje is

Fotó: Anadolu via AFP

A mostani vita hátterében nemcsak a kanadai út időzítése áll, hanem Harry új esszéje is, amelyet „What it means to be British”, azaz ,,Mit jelent britnek lenni" címmel írt. A herceg ebben arról elmélkedett, mit jelent számára britnek lenni, annak ellenére, hogy már évek óta az Egyesült Államokban él.

Bár jelenleg az Egyesült Államokban élek, Nagy-Britannia az a ország, amelyet büszkén szolgáltam és amelyért harcoltam. A kantin, a klubház, a kocsma, a lelátó tréfálkozásai – bármilyen nevetségesen is hangzik, ezek azok a dolgok, amelyek britté tesznek minket. Nem kérek bocsánatot ezért. Szeretem ezt

– írta.

A viselkedéselemző Judi James szerint a szöveg szóhasználata sokatmondó. „A »bár jelenleg az Egyesült Államokban élek« megfogalmazás különösen érdekes, mert a »jelenleg« és a »talán« szavak azt sugallják, hogy ez az állapot nem végleges. Mintha nyitva hagyná az ajtót egy esetleges visszatérés felé” – mondta. James szerint ez akár azt is jelentheti, hogy Harry honvágyat érez, sőt, talán a bátyját is hiányolja:

Harry egy olyan férfi, aki mindig is a testvérével való tréfálkozásból élt – most mintha ezzel is azt üzenné, hogy hiányzik neki Vilmos.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az esszé hangvétele azt mutatja, Harrynek hiányzik valami az amerikai életéből. „Úgy tűnik, zavarban van emiatt a beismerés miatt. Amikor azt írja: »bármilyen nevetségesen is hangzik«, az mintha a saját amerikai közönségének, sőt talán a családjának is egyfajta bocsánatkérés lenne a nosztalgia miatt.”