Ennyi volt: törölte Meghan és Harry fotóit a sztár

Bizarr esemény történt Kris Jenner 70. születésnapi partija után. Kim Kardashian Instagram-oldalán megosztott képein feltűnt Harry herceg és Meghan Markle – ám ezeket a fotókat néhány órán belül eltávolította az oldalról – írja Life.hu. Vajon miért törölte Meghan és Harry fotóit a híresség?

Halj meg máskor! 007 James Bond-parti az egyetlen és utánozhatatlan Kris Jenner 70. születésnapjára!

– szól az egyik posztban Kim, aki egy feszülős, csillogós ruhát viselt az eseményen.

A bulit Jeff Bezos, amerikai üzletember Beverly Hills-i luxusbirtokán rendezték, ahol Harry és Meghan is feltűnt. Az összes fotón, amelyeken szerepeltek, köztük, ahol Kimmel mosolyogva pózolnak – eltávolították az oldalról.

Lehetséges, hogy egy egészen egyszerű ok áll a háttérben. Például, hogy Meghan és Harry nem akartak bulifotókon szerepelni, azonban a Reddit népe eszelős fejtegetésbe kezdett.

Kicsit kínos elfogadni a meghívást, majd leszedetni a képeidet. Különösen, ha a paparazzók már lefotóztak, amikor megérkeztél

– írta egyikük.

A kommentelők azonban nemcsak Redditen osztották véleményüket.

Más dolog is érdekes volt a partin.

Kényszerítette valaki Kourtney-t, hogy jelen legyen?

– tette fel a kérdést valaki a poszt alatt, mivel Kourtney Kardashian csupán egy képen szerepel, ráadásul azon sem mosolyog. Sokan úgy gondolják, neki semmi kedve nincs ilyen eseményeken részt venni, mert neki „fontosabb, hogy jó anya lehessen”.

Azóta ő is feltöltött képeket a születésnapi buliról, azonban sokakat ezek sem győztek meg arról, hogy sok kedve volt ott lenni.