Megszólalt a tökéletes lovagról az ex-luxusfeleség: „Ha hosszú körmű férfit látok, szaladok, amerre tudok!”

Anfisa Bulgakova a Feleségek luxuskivitelben című műsorban vált ismertté a tévénézők számára. Az orosz származású szépészeti tanácsadással is foglalkozó családanya tavaly elvált teniszcsillag férjétől, s úgy fest, éppen szingli, az elvárásai pedig igen magasak.

Az egykori luxusfeleség, Anfisa Bulgakova sosem jönne össze olyannal, akinek hosszú a körme, vagy nem kommunikál megfelelően egy pincérrel (Fotó: VIASAT3)

Felkötheti a gatyáját, aki Anfisa Bulgakova párja akar lenni

Az egykori luxusfeleség diszkrét a magánéletét illetően, ám most elárulta, milyen számára az ideális férfi.

„Az első, ami számomra nagyon vonzó, ha a férfinak ápolt a körme. Ha hosszú körmű férfit látok, szaladok, amerre tudok!” – szögezte le Anfisa Bulgakova Instagram-oldalán.

„A második, hogy legyen jó a humorérzéke. Aki engem meg tud nevettetni, elnyerte a szívem! Továbbá szerintem nincs annál vonzóbb, ha a férfi igazi «gentlemanként» tud viselkedni az utolsó percig. És nem csak az olyan alap dolgokra gondolok, minthogy rám adja a kabátot, vagy segít kiszállni az autóból, vagy kihúzza a széket. Hanem azt is figyelem, hogyan kommunikál a pincérrel, vagy hogyan beszél az előző barátnőjéről” – sorolta az egykori luxusfeleség, aki a jelek szerint még keresi a minden elvárásnak megfelelő férfit az életébe.

Anfisa Bulgakova válása tavaly történt

A felsoroltak mellett plusz pont még a finom, fűszeres illat, a jó stílusérzék, s hogy az illető tanult, tájékozott és éles eszű legyen, aki minden kérdésére tudja a választ.

„Végezetül: a férfi szeresse jobban a párját saját magánál. Felnéz a párjára, azt hiszi, ő a cárnő. Nem tudom, létezik-e ennél vonzóbb…” – vélekedett még az arcjógaoktató, aki tavaly vált el ukrán teniszcsillag férjétől.