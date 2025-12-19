RETRO RÁDIÓ

Megszólalt a tökéletes lovagról az ex-luxusfeleség: „Ha hosszú körmű férfit látok, szaladok, amerre tudok!”

Még keresi a tökéletes férfit az egykori luxusfeleség? Anfisa Bulgakova nem akármilyen követelményeket állított fel a lovagjával szemben.

Megosztás
Szerző: Prac Lee
Létrehozva: 2025.12.19. 19:30
anfisa bulgakova férfi feleségek luxuskivitelben

Anfisa Bulgakova a Feleségek luxuskivitelben című műsorban vált ismertté a tévénézők számára. Az orosz származású szépészeti tanácsadással is foglalkozó családanya tavaly elvált teniszcsillag férjétől, s úgy fest, éppen szingli, az elvárásai pedig igen magasak.

Anfisa Bulgakova magas elvárásokat támaszt leendő párjával szemben.
Az egykori luxusfeleség, Anfisa Bulgakova sosem jönne össze olyannal, akinek hosszú a körme, vagy nem kommunikál megfelelően egy pincérrel (Fotó: VIASAT3)

Felkötheti a gatyáját, aki Anfisa Bulgakova párja akar lenni

Az egykori luxusfeleség diszkrét a magánéletét illetően, ám most elárulta, milyen számára az ideális férfi.

Az első, ami számomra nagyon vonzó, ha a férfinak ápolt a körme. Ha hosszú körmű férfit látok, szaladok, amerre tudok! – szögezte le Anfisa Bulgakova Instagram-oldalán.

A második, hogy legyen jó a humorérzéke. Aki engem meg tud nevettetni, elnyerte a szívem! Továbbá szerintem nincs annál vonzóbb, ha a férfi igazi «gentlemanként» tud viselkedni az utolsó percig. És nem csak az olyan alap dolgokra gondolok, minthogy rám adja a kabátot, vagy segít kiszállni az autóból, vagy kihúzza a széket. Hanem azt is figyelem, hogyan kommunikál a pincérrel, vagy hogyan beszél az előző barátnőjéről” – sorolta az egykori luxusfeleség, aki a jelek szerint még keresi a minden elvárásnak megfelelő férfit az életébe.

 

Anfisa Bulgakova válása tavaly történt

A felsoroltak mellett plusz pont még a finom, fűszeres illat, a jó stílusérzék, s hogy az illető tanult, tájékozott és éles eszű legyen, aki minden kérdésére tudja a választ.

Végezetül: a férfi szeresse jobban a párját saját magánál. Felnéz a párjára, azt hiszi, ő a cárnő. Nem tudom, létezik-e ennél vonzóbb…vélekedett még az arcjógaoktató, aki tavaly vált el ukrán teniszcsillag férjétől.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu