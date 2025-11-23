Házasság első látásra: többen szakítottak, mutatjuk a legkínosabb búcsúkat
A párkapcsolati reality őrületes fordulatokkal robog a finálé felé. A Házasság első látásra szereplői meghozták döntéseiket.
A Házasság első látásra harmadik évada is elképesztő népszerűségnek örvendett, az extrém szituációk és a kapcsolati kísérlet nem mindennapi fordulatokat tartogatott a nézők és a résztvevők számára egyaránt. A műsor szereplőinek egy része már meghozta végső döntését.
Házasság első látásra: Anna és Peti hamarabb bedobták a törölközőt
Anna és Peti kapcsolata ígéretesnek indult az esküvő napján, később azonban elmérgesedett közöttük a viszony. Anna túl gyorsnak ítélte Peti közeledését, amit az újdonsült férj egy idő után megelégelt. Anna személyében egy nagyon zárkózott, visszafogott lányt ismerhettek meg a nézők, hiszen egy szájrapuszi miatt akkora balhé kerekedett közöttük, hogy utána már nem is tudták békésen elrendezni a kapcsolatukat. Másfél héttel ezelőtt végül mindketten beismerték, hogy ez a házasság nem folytatható, így a kísérletből ők szálltak ki elsőként és a válás mellett döntöttek.
Sanya és Rita alaposan meglepték a nézőket
A páros harmonikusnak kicsit sem mondható kapcsolata az egész műsor alatt kifogásolható volt, hiszen Sanya már az oltárnál elégedettlen volt a neki szánt arával, elképzelései szerint nála jóval fiatalabb menyasszonnyal képzelte volna el az ismerkedést. Rita azonban fittyet hányt a dolgora és úgy tűnt, mindent megtesz azért, hogy jól működjön a házasságuk. Mindemellett persze közöttük is folyamatosak voltak a konfliktusok, esetükben tehát talán arra lehetett számítani leginkább, hogy mindketten nemmel, vagy maximum Rita fog igennel szavazni a végső döntés során. Fordult azonban a kocka, Sanya határozottan szerette volna, ha házasok maradnak, ami hirtelenjében annyira hihetetlenül hangzott, hogy Rita még el is kérte tőle a levelet, biztosan igen szerepel-e azon a bizonyos papíron. A döbbent pillanatok után aztán Rita sem tétlenkedett, nem habozott Sanya fejéhez vágni, hogy késő bánat, hamarabb kellett volna eszmélni, ő bizony nem akar a felesége maradni.
Réka és Ricsi reményre adtak okot
Kétségkívül nem ők voltak a legharsányabb páros, s bár kapcsolatuk több szempontból is hullámzó volt, a végén mintha visszakanyarodtak volna egymás irányába és egészen úgy tűnt, hogy menthető lesz a házasságuk. A kiköltözés után Ricsi is úgy vélte, hogy érdemes adni még egy esélyt kettejüknek, hiszen voltak nagyon jó közös pillanataik, amikre már most nagyon szívesen emlékeznek mindketten. Réka azonban - mindenki legnagyobb meglepetésére - a válás mellett döntött. Ricsinek láthatóan rosszul esett a válasz, s bár elfogadta és tiszteletben tartotta felesége döntését, sejthetően a nézők is jobban örültek volna, ha legalább őket kézenfogva láthatják távozni.
Viki és Attila: válás egy kicsit másképp
Miló Viki és Janicsek Attila viszonya eleve nehezített pályán mozgott, Viki traumája ugyanis végig beárnyékolta a kettejük kapcsolatát. Ennek ellenére Attila egy viszonylag rövid gondolkodás után igennel döntött Viki mellett, az erre adott válasz azonban meglepő és némileg megalázó is volt egyszerre. Viki ugyanis hosszas levélben fejtette ki, hogy mennyi minden bántotta Attilával kapcsolatban és hallhatóan cseppet sem érzékelte, hogy a kettejük házasságához két ember kellett volna, ő inkább Attilát hibáztatta mindenért. A monológ végét aztán megkoronázta még azzal is, hogy egy fehér, szív alakú párnát ajándékozott neki, mondván: ezzel kezdte a kísérletet, ez azonban a kísérlet végére sem változott pirossá. Az ő részéről tehát egy hatalmas nagy nem volt a válasz a házasság folytatására.
Hogy a Házasság első látásra 2025 többi párosa végül együtt marad-e, az a hétfő esti, utolsó adásból kiderül!
