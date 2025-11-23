Házasság első látásra: többen szakítottak, mutatjuk a legkínosabb búcsúkat

A Házasság első látásra harmadik évada is elképesztő népszerűségnek örvendett, az extrém szituációk és a kapcsolati kísérlet nem mindennapi fordulatokat tartogatott a nézők és a résztvevők számára egyaránt. A műsor szereplőinek egy része már meghozta végső döntését.

Házasság első látásra szereplők: a párok egy része a válás mellett döntött (Fotó: Mediaworks)

Házasság első látásra: Anna és Peti hamarabb bedobták a törölközőt

Anna és Peti kapcsolata ígéretesnek indult az esküvő napján, később azonban elmérgesedett közöttük a viszony. Anna túl gyorsnak ítélte Peti közeledését, amit az újdonsült férj egy idő után megelégelt. Anna személyében egy nagyon zárkózott, visszafogott lányt ismerhettek meg a nézők, hiszen egy szájrapuszi miatt akkora balhé kerekedett közöttük, hogy utána már nem is tudták békésen elrendezni a kapcsolatukat. Másfél héttel ezelőtt végül mindketten beismerték, hogy ez a házasság nem folytatható, így a kísérletből ők szálltak ki elsőként és a válás mellett döntöttek.

Sanya és Rita alaposan meglepték a nézőket

A páros harmonikusnak kicsit sem mondható kapcsolata az egész műsor alatt kifogásolható volt, hiszen Sanya már az oltárnál elégedettlen volt a neki szánt arával, elképzelései szerint nála jóval fiatalabb menyasszonnyal képzelte volna el az ismerkedést. Rita azonban fittyet hányt a dolgora és úgy tűnt, mindent megtesz azért, hogy jól működjön a házasságuk. Mindemellett persze közöttük is folyamatosak voltak a konfliktusok, esetükben tehát talán arra lehetett számítani leginkább, hogy mindketten nemmel, vagy maximum Rita fog igennel szavazni a végső döntés során. Fordult azonban a kocka, Sanya határozottan szerette volna, ha házasok maradnak, ami hirtelenjében annyira hihetetlenül hangzott, hogy Rita még el is kérte tőle a levelet, biztosan igen szerepel-e azon a bizonyos papíron. A döbbent pillanatok után aztán Rita sem tétlenkedett, nem habozott Sanya fejéhez vágni, hogy késő bánat, hamarabb kellett volna eszmélni, ő bizony nem akar a felesége maradni.

Réka és Ricsi reményre adtak okot

Kétségkívül nem ők voltak a legharsányabb páros, s bár kapcsolatuk több szempontból is hullámzó volt, a végén mintha visszakanyarodtak volna egymás irányába és egészen úgy tűnt, hogy menthető lesz a házasságuk. A kiköltözés után Ricsi is úgy vélte, hogy érdemes adni még egy esélyt kettejüknek, hiszen voltak nagyon jó közös pillanataik, amikre már most nagyon szívesen emlékeznek mindketten. Réka azonban - mindenki legnagyobb meglepetésére - a válás mellett döntött. Ricsinek láthatóan rosszul esett a válasz, s bár elfogadta és tiszteletben tartotta felesége döntését, sejthetően a nézők is jobban örültek volna, ha legalább őket kézenfogva láthatják távozni.