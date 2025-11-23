Meglepő viszony a Házasság első látásra sztárjai között, borult az asztal, repült a szék – Heti TOP

Miló Viki kapott hideget-meleget a Házasság első látásra 2025 kapcsán, férjével ugyanis nem úgy alakult a kapcsolat, ahogy azt eltervezték, és végül a világbajnok sportoló a válás mellett döntött.

Házasság első látásra: Miló Viki és Janicsek Attila kapcsolata nem a tervek szerint alakult (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Miló Vikit az álhírportálok is szétszedték

A Házasság első látásra Miló Viki számára cseppet sem azt hozta, amit ő várt. Igaz szerelem helyett gyűlöletcunamit kap a nyakába, a nézők ugyanis nem igazán szimpatizálnak vele, sokak szerint nem véletlenül élt 47 évesen is egyedül. Hiába roppant megosztó viszont az ökölvívóbajnok, azt semmiképp sem érdemli meg, hogy a kattintásvadász kamuhírportálok undorító hazugságokat terjesszenek róla. Pedig sajnos pont ez történt, A Hírcápa nevű kamuportál szerint ugyanis Miló Viki elmegyógyintézetbe került, legalábbis az oldal ezzel a címmel próbált meg több olvasót szerezni magának.

Titokban összejött a két híresség?

A TV2 tudományos párkapcsolati realityjének szereplői még ha különböző évadokban is szerepeltek, úgy tűnik jóban vannak egymással. Erre utal az is, hogy a Sztárban Sztár All Stars múlt vasárnapi élő show-ját többen is a műsor stúdiójában nézték a Házasság első látásra sztárjai. Az első évadból Geri, a második évadból Reni, a harmadik évadból pedig Attila és Ricsi szurkolt az énekeseknek a helyszínen. Geri és Reni lapunknak árulták el, mi van köztük.

Balhé a Megaházban

A Megasztár élő show-i egyre feszültebbek, de Bíró Csongor hétről hétre bizonyította, hogy nemcsak a színpadon, hanem a kulisszák mögött is képes tartani a tempót. Bíró Csongornak a szombati adásban ugyan búcsúznia kellett, korábban PYFU-val való közös zenei tervekről is őszintén mesélt, illetve arról, hogy a barátságuk nem csak a zenében erős, hanem a közös FIFA-meccsekben is, amelyek néha meglepő véget érnek: „Borult a szék, meg vertem az asztalt, de megfordítottam végül 1:2-ről 3:2-re” – nevetett Csongor, aki szerint ezek a csaták legalább akkora adrenalinlöketet adnak, mint a színpad.

Megtalálták Medveczky Ilona imádott rókakucsmáját

Kalandos története van az ünnepelt díva téli kiegészítőjének, kiderült ugyanis, hogy Medveczky Ilona rókakucsmáját egy vintage butik őrzi. A művésznő szinte összes ruhájának elképesztő története van, ami nem véletlen, hiszen 16 éves kora óta gyűjti a szebbnél szebb dresszeket és kiegészítőket. Egyik kedvenc kucsmájának sztorija sem unalmas, ez a szőrmés téli sapka pedig jelenleg egy VIII. kerületi butik legnagyobb becsben tartott darabja! A prém eszmei értéket képvisel, így vélhetően nem is csaphat le rá bárki, aki csak úgy betéved az utcáról!