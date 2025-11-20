RETRO RÁDIÓ

Házasság első látásra: külföldről jelentkezett be az évad sztárja, nem ismerünk rá

Vajon mitől simult ki ennyire az arca? Kivel utazott külföldre a Házasság első látásra sztárja?

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.11.20.
Házasság első látásra Rita Abu Dzabi

„Meseszép meseország” – írta Instagram-oldalán frissen megosztott fotói mellé Fűzfa Rita. A Házasság első látásra című reality 2025-ös évadának sztárja, Sanya felesége Abu-Dzabiba utazott, ahol elképesztő képek készültek a helyről és persze róla is. Ritára rám sem ismerni: kisimult arccal néz a kamerába, mint akiről lekerült a műsorral járó stressz. Egyúttal felmerül egy nagy kérdés is!

Fűzfa Rita, a Házasság első látásra szereplője: "Volt már fiatalabb párom" - Metro
Nem egy megszokott pillanat: Fűzfa Rita férje, Varga Sanya mellett mosolyog a Házasság első látásra című realityben Fotó: TV2/Hot! magazin

Vajon kivel utazott külföldre a Házasság első látásra sztárja?

Bár csak rövid idő kérdése, és kiderül, együtt folytatja-e az életét Rita és Sanya, sok rajongóban ott motoszkál a nagy kérdés: vajon Sanya készítette a friss képeket Ritáról, együtt utaztak Abu-Dzabiba? A boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolatuk miatt olyan kisimult? Vagy épp ellenkezőleg: a férfitól való megszabadulása gyakorolt rá ennyire látványos, jó hatást?

 

