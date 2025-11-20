Házasság első látásra: külföldről jelentkezett be az évad sztárja, nem ismerünk rá
Vajon mitől simult ki ennyire az arca? Kivel utazott külföldre a Házasság első látásra sztárja?
„Meseszép meseország” – írta Instagram-oldalán frissen megosztott fotói mellé Fűzfa Rita. A Házasság első látásra című reality 2025-ös évadának sztárja, Sanya felesége Abu-Dzabiba utazott, ahol elképesztő képek készültek a helyről és persze róla is. Ritára rám sem ismerni: kisimult arccal néz a kamerába, mint akiről lekerült a műsorral járó stressz. Egyúttal felmerül egy nagy kérdés is!
Vajon kivel utazott külföldre a Házasság első látásra sztárja?
Bár csak rövid idő kérdése, és kiderül, együtt folytatja-e az életét Rita és Sanya, sok rajongóban ott motoszkál a nagy kérdés: vajon Sanya készítette a friss képeket Ritáról, együtt utaztak Abu-Dzabiba? A boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolatuk miatt olyan kisimult? Vagy épp ellenkezőleg: a férfitól való megszabadulása gyakorolt rá ennyire látványos, jó hatást?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre