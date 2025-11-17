Házasság első látásra: „Na, most végre nem akadályozol” – meglepő felismerésre jutott a műsor sztárja

Jól indult, a nászút során átélt barlangos kalanddal pedig érezhetően még inkább megerősödött Rebeka és Zsolt kapcsolata, mely aztán nem vár fordulatot vett a TV2 népszerű realityjében. A Házasság első látásra című műsor aktuális évadának egyik legizgalmasabb párjánál megrendültek a dolgok, Zsolt levette a gyűrűjét és elköltözött a közös lakásból. Majd újabb, ezúttal kifejezetten kedvező fordulat történt, ráadásul egy napra átélhették, milyen szülőnek lenni, Rebeka pedig, akit a zenei világban Beccaként ismernek, meglepő tapasztalatra tett szert, amiről közösségi oldalán vallott.

Izgalmas hullámvasát jellemzi a Házasság első látásra című realityből ismert Rebeka és Zsolt párkapcsolatát Fotó: TV2

Meglepő kijelentést tett a Házasság első látásra sztárja

„Az egyik kedvenc gondolkodásformám a »go with the flow«. Tudjátok, az a fajta »majd lesz valahogy, aztán csak lesz« életérzés. A kísérlet alatt amúgy sem volt semminek olyan tétje, ami az életemet veszélyeztette volna, szóval könnyen rá tudtam hangolódni erre a mentalitásra az elmúlt egy hétben. A vicces az egészben az, hogy minél jobban elengedtem a kontrollt, annál inkább úgy tűnt, hogy az univerzum hirtelen mindent intézni akar helyettem. Véletlen találkozások, megérzések, apró jelek… mintha valaki odafent azt mondta volna: »Na, most végre nem akadályozol, hadd csináljam!« És ahogy sodródtam a flow-ban, rájöttem, hogy néha sokkal több jó történik az emberrel, amikor nem próbál mindent katonás rendben tartani. Néha elég csak kicsit lazábbra engedni a gyeplőt, és hagyni, hogy a dolgok megtalálják a saját tempójukat spoiler: általában gyorsabban, mint ha én próbálnám erőltetni. Szóval, ja… »go with the flow«

– írta Instagram-oldalán Deák Rebeka. Vajon mit gondol erről a férje, Zsolt?