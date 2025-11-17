RETRO RÁDIÓ

Házasság első látásra: „Na, most végre nem akadályozol” – meglepő felismerésre jutott a műsor sztárja

Vajon mit szól mindehhez a házastársa? Érdekes dologgal szembesült a Házasság első látásra felesége.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.11.17. 17:30
Házasság első látásra Rebeka vallomás

Jól indult, a nászút során átélt barlangos kalanddal pedig érezhetően még inkább megerősödött Rebeka és Zsolt kapcsolata, mely aztán nem vár fordulatot vett a TV2 népszerű realityjében. A Házasság első látásra című műsor aktuális évadának egyik legizgalmasabb párjánál megrendültek a dolgok, Zsolt levette a gyűrűjét és elköltözött a közös lakásból. Majd újabb, ezúttal kifejezetten kedvező fordulat történt, ráadásul egy napra átélhették, milyen szülőnek lenni, Rebeka pedig, akit a zenei világban Beccaként ismernek, meglepő tapasztalatra tett szert, amiről közösségi oldalán vallott.

Házasság első látásra
Izgalmas hullámvasát jellemzi a Házasság első látásra című realityből ismert Rebeka és Zsolt párkapcsolatát Fotó: TV2

Meglepő kijelentést tett a Házasság első látásra sztárja

„Az egyik kedvenc gondolkodásformám a »go with the flow«. Tudjátok, az a fajta »majd lesz valahogy, aztán csak lesz« életérzés. A kísérlet alatt amúgy sem volt semminek olyan tétje, ami az életemet veszélyeztette volna, szóval könnyen rá tudtam hangolódni erre a mentalitásra az elmúlt egy hétben. A vicces az egészben az, hogy minél jobban elengedtem a kontrollt, annál inkább úgy tűnt, hogy az univerzum hirtelen mindent intézni akar helyettem. Véletlen találkozások, megérzések, apró jelek… mintha valaki odafent azt mondta volna: »Na, most végre nem akadályozol, hadd csináljam!« És ahogy sodródtam a flow-ban, rájöttem, hogy néha sokkal több jó történik az emberrel, amikor nem próbál mindent katonás rendben tartani. Néha elég csak kicsit lazábbra engedni a gyeplőt, és hagyni, hogy a dolgok megtalálják a saját tempójukat spoiler: általában gyorsabban, mint ha én próbálnám erőltetni. Szóval, ja… »go with the flow«
– írta Instagram-oldalán Deák Rebeka. Vajon mit gondol erről a férje, Zsolt?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu