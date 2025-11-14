Házasság első látásra Peti hatalmas virágcsokorral jelent meg – fontos kérdést tett fel

Friss videóval jelentkezett a Házasság első látásra című reality sztárja, Anna exe, Jagicza Peti a közösségi oldalán. A fiatalember egy hatalmas virágcsokorral kezében látható. Szívből jövő vallomást tett Házasság első látásra Peti.

Házasság első látásra Peti saját születésnapján hatalmas virágcsokorral köszöntötte az édesanyját (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Önmaga helyett az édesanyját ünnepli a saját születésnapján Házasság első látásra Peti

Fontos kérdést tett fel, majd válaszolt meg Jagicza Peti, a Házasság első látásra sztárja a TikTok-csatornáján.

„Miért van a saját születésnapom napján egy csokor virág a kezemben? Hát ennek nagyon egyszerű az oka. Évek óta tartom azta szokást, hogy a saját születésnapomon édesanyámat köszöntöm. Ennek nagyon egyszerű az oka. Mivel a saját születésnapomat én lényegében sosem ünnepeltem úgy túlzottan. Nem annyira szeretem ezt a napot, egy teljesen ugyanolyan, átlagos napnak tekintem, mint amilyen az év többi napja, de úgy gondolom, hogy a saját születésem tekintetében az egyetlen ember, akit ezen a napon érdemes ünnepelni, az édesanyám”

– fogalmazott videója elején.

Peti a felvétel mellé a következőket írta: „Drága Anyu! Ahogy azt minden évben elmondom a születésnapom napján, valószínű rossz világra születtem. De ezt leszámítva, köszönöm, hogy te vagy az édesanyám! Hálás vagyok, hogy a tiszta lelkeddel építetted az életemet, és bár a mai nap az én születésnapom, én még is neked szeretnék Boldog Szülinapomat kívánni, hiszen általad vagyok, általad létezem, köszönöm az elmúlt 26 évet, köszönöm hogy mindig kitartottál mellettem!”

