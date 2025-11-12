Házasság első látásra: melltartó nélkül fotózták a műsor sztárját
„Gyönyörű bomba istennő”; „Az igen, kérem szépen!” – röpködtek a kommentek. Tűzbe jöttek a rajongók a Házasság első látásra sztárjának szexi fotója láttán.
Köldökig kigombolt ingben, melltartó nélkül szelfizett Deák Rebeka,. A Házasság első látásra című reality sztárja, aki a műsor elején Horváth Zsoltnak mondta ki a boldogító igent, megmutatta a forgatások előtti búvóhelyét az Instagram-oldalán. Sokféle kommentet kapott...
Bepillantást engedett az intim szférájába a Házasság első látásra Rebekája
„Minden forgatás előtt megvolt a kis búvóhelyem, ahol rendbe szedtem a sminkem és a hajam. Ez volt az a pár perc, amikor feltöltődhettem, kicsit egyedül lehettem, mielőtt újra belevetettem magam a felesleges drámákba.” – írta Rebeka a közösségi oldalán.
„Gyönyörű bomba istennő, Drágám! Csók!”
– bizalmaskodott egy hozzászóló.
„Az igen, kérem szépen!”
– lelkendezett más.
„Imádlak, bárcsak szerethetnélek. Neked sokkal jobb pszichológusok kellenek! Te a csapdájukba vagy, de ők nem valami szakértők. Jó lenne veled beszélni! Puszillak és ne haragudj, de Zsolt hülye s*gg. Te egy ékszer vagy, csak rossz ember viseli.”
– írta egy hozzászóló.
„Valóban teljesen feleslegesek ezek a drámázások. És érthetetlenek is.”
– szólt hozzá érdemben egy kommentelő.
Olyan is akadt, aki Zsolt pártjára állt:
„Szegény Zsolti, jól megszívta veled. Most is kitetted a picike melledet egy pár lájkert. Nem bántásból írtam, de menj el egy normális pszichológushoz. A műsorban lévők gagyik.”
Neked hogy tetszik Rebeka szexi, melltartó nélküli fotója? S mit gondolsz a hozzászólásokról?
