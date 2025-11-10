„Neki nem a herceg kell, hanem egy szolgáló” – Óriási balhé! Szétmegy a Házasság első látásra álompárja?

A Házasság első látásra szereplői mélypontra kerültek. Ebben a pillanatban minden páros a válás felé tendál. Volt, akikről már az első pillanatban sejteni lehetett, Miló Viki például látványosan távol akarta tartani magát Janicsek Attilától. A Házasság első látásra Zsoltja és Rebekája azonban álompárnak tűnt sokáig. Most azonban meglepő titokról rántotta le a leplet a friss férj…

Házasság első látásra Rebekája és Zsoltja kapcsolata rossz irányba halad Fotó: TV2

A Házasság első látásra szereplője besokalt

Horváth Zsolt és Deák Rebeka házassága sokáig álomszerű volt, ám az utóbbi néhány gyűlésen már a férj kezdte pedzegetni, hogy nem tökéletesen elégedett, a megoldást pedig a későbbiekben sem találták meg. Végül Zsolt volt, aki kimondta, hogy szeretne szakítani, ami Rebekát hideg zuhanyként érintette, de a látványos kiborulás elmaradt. Zsolt most bevallotta, ő már szinte az elejétől érezte, hogy ennek a kapcsolatnak nincs jövője.

Zsolt egy Petivel való beszélgetésben elárulta, hogy a való életben néhány nap múlva véget vetett volna a kapcsolatnak. Most még tovább ment...

Zsolt már a nászúton szakítani akart?!

„Ő egy királylány, akinek nem a herceg kell, hanem egy szolgáló az udvarba. Amikor beszéltünk a szakértők kérésére, hogy engem mi nyomaszt, ő azt konfliktusként kezelte. Számára a mások érzései, gondolatai zavaró körülmények, amikkel nem érdemes foglalkozni” – fogalmaz most Zsolt Danival és Sanyával beszélgetve. Eközben Házasság első látásra Sanyája rákérdezett: tulajdonképpen mikor kezdte azt érezni, hogy ez nem fog működni? A válasz sokkoló volt.

Még a nászút legelején… De nem akartam azelőtt nyomasztani a saját kétségeimmel, hogy az bennem biztossá válik

– mondta ki Zsolt, aki a jelek szerint sokáig elnyomta az érzéseit, azon a bizonyos nászúton ugyanis még az ő boldogsága is felhőtlennek tűnt.